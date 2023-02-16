人設崩壞！美正妹議員自稱猶太人遭打臉 爺爺還曾為納粹服役

共和黨籍眾議員盧娜是佛州第一位女性墨西哥裔國會議員，她長期對外宣稱自己是一名德裔猶太人，遭親戚踢爆造假。（法新社）

2023/02/16 10:34

〔即時新聞／綜合報導〕共和黨人眾議員桑托斯（George Santos）聲稱自己是猶太人，祖父母在第二次世界大戰期間逃離納粹，遭爆料根本不是猶太人，包含學歷、經歷也都被爆出造假，現又有一名眾議員盧娜（Anna Paulina Luna）稱自己是德裔猶太人，但其實根本不是，甚至其祖父還曾在納粹德國底下服役。

綜合外媒報導，共和黨籍眾議員盧娜，曾在美國空軍服役，去年美國期中選舉，獲川普背書的她成功在佛州第十三選區勝選，成為佛州第一位女性墨西哥裔國會議員，盧娜曾長期對外宣稱自己是一名德裔猶太人，不過以色列媒體《耶路撒冷郵報》調查後，發現盧娜身份涉嫌偽造，她的祖父甚至還曾在納粹德國的武裝部隊中服役。

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盧娜稱自己父親把她培養成一個彌賽亞猶太教的教徒，不過她的親戚爆料，盧娜父親是天主教徒，從未聽聞他有任何猶太教信仰，移民記錄也顯示她父親從德國移民至加拿大時被認定為天主教徒。

親戚還爆料，盧娜祖父在上世紀40年代為納粹德國服役，還提供一張其祖夫穿著德國軍裝的照片；對於這些親戚的指控，盧娜稱以色列媒體採訪的都是她遠方親戚，平時根本不聯繫，拒絕對此回應。

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