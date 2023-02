安理會將通過決議 要求以色列停止擴張行為

聯合國安理會或將發布決議,譴責以色列政府的屯墾行徑和軍事行動。圖為約旦河西岸的色列佔據點。(路透社)

〔即時新聞/綜合報導〕針對近日紛亂的以色列、巴勒斯坦情勢,聯合國安全理事會(UNSC)或將發布決議,譴責以色列政府的屯墾行徑和軍事行動。

根據《路透》報導,聯合國安理會週三(15日)正審查一項新的「決議」草案,將要求以色列政府「立即並完全停止巴勒斯坦被佔領土地上的所有殖民活動(immediately and completely cease all settlement activities in the occupied Palestinian territory)」。該草案由阿拉伯聯合大公國、巴勒斯坦人共同提出,並可能在下週一(20日)進行表決。

決議草案重申:「以色列自1967年以來,佔領包括東耶路撒冷在內的巴勒斯坦領土、並建立屯墾據點,除不具法律效力外,更公然違反國際法」。決議草案也譴責以色列的「吞併企圖」,直指屯墾區的政策和措施失當。

以色列總理納坦雅胡(Benjamin Netanyahu)政府上週日(12日)批准、設置了9個前哨據點,皆位於約旦河西岸(West Bank)的猶太屯墾區,甚至宣佈將在屯墾區大規模興建房屋。種種不尋常舉動,讓美國國務卿布林肯(Antony Blinken)也對外表示「深感不安」。

早在2016年12月,聯合國安理會就曾通過「第2334號決議」,要求以色列結束在約旦河西岸的殖民活動。當時美國政府並未動用「否決權」,可推測時任美國總統歐巴馬(Barack Obama)並不支持以色列日益膨脹的擴張行為。

多數國家認為,以色列於1967年「第三次中東戰爭」占領區進行的屯墾屬非法行為。以色列政府對此提出異議,不斷強調以國與約旦河西岸「聖經、歷史、政治」的連結,及其所涉及的安全利益。

