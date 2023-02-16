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    安理會將通過決議 要求以色列停止擴張行為

    聯合國安理會或將發布決議，譴責以色列政府的屯墾行徑和軍事行動。圖為約旦河西岸的色列佔據點。（路透社）

    聯合國安理會或將發布決議，譴責以色列政府的屯墾行徑和軍事行動。圖為約旦河西岸的色列佔據點。（路透社）

    2023/02/16 11:11

    〔即時新聞／綜合報導〕針對近日紛亂的以色列、巴勒斯坦情勢，聯合國安全理事會（UNSC）或將發布決議，譴責以色列政府的屯墾行徑和軍事行動。

    根據《路透》報導，聯合國安理會週三（15日）正審查一項新的「決議」草案，將要求以色列政府「立即並完全停止巴勒斯坦被佔領土地上的所有殖民活動（immediately and completely cease all settlement activities in the occupied Palestinian territory）」。該草案由阿拉伯聯合大公國、巴勒斯坦人共同提出，並可能在下週一（20日）進行表決。

    決議草案重申：「以色列自1967年以來，佔領包括東耶路撒冷在內的巴勒斯坦領土、並建立屯墾據點，除不具法律效力外，更公然違反國際法」。決議草案也譴責以色列的「吞併企圖」，直指屯墾區的政策和措施失當。

    以色列總理納坦雅胡（Benjamin Netanyahu）政府上週日（12日）批准、設置了9個前哨據點，皆位於約旦河西岸（West Bank）的猶太屯墾區，甚至宣佈將在屯墾區大規模興建房屋。種種不尋常舉動，讓美國國務卿布林肯（Antony Blinken）也對外表示「深感不安」。

    早在2016年12月，聯合國安理會就曾通過「第2334號決議」，要求以色列結束在約旦河西岸的殖民活動。當時美國政府並未動用「否決權」，可推測時任美國總統歐巴馬（Barack Obama）並不支持以色列日益膨脹的擴張行為。

    多數國家認為，以色列於1967年「第三次中東戰爭」占領區進行的屯墾屬非法行為。以色列政府對此提出異議，不斷強調以國與約旦河西岸「聖經、歷史、政治」的連結，及其所涉及的安全利益。

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