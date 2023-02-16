為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 社會 生活 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 健康 地產 專區 服務
自由電子報APP 自由電子報粉絲團 自由電子報Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　國際

    5大科技公司爆「限縮言論自由」美眾院司法委員會展開調查

    美眾議院司法委員會傳喚了5大科技公司的執行長，要求提供內部有關「內容審核」的紀錄和訊息。圖為司法委員會主席、俄亥俄州眾議員喬丹。（法新社）

    美眾議院司法委員會傳喚了5大科技公司的執行長，要求提供內部有關「內容審核」的紀錄和訊息。圖為司法委員會主席、俄亥俄州眾議員喬丹。（法新社）

    2023/02/16 14:29

    〔即時新聞／綜合報導〕美國眾議院司法委員會週三（15日）傳喚了5大科技公司的執行長，要求這些科技巨擘提供內部有關「內容審核」的紀錄和訊息。

    根據《NBC》報導，眾議院司法委員會主席喬丹（Jim Jordan）週三已向5間公司的執行長發出傳票，分別是蘋果（Apple）、微軟（Microsoft）、亞馬遜（Amazon）、谷歌（Google）母公司Alphabet Inc、及臉書（Facebook）母公司Meta Platforms Inc，要求他們提供涉及「內容審核」的內部文件，調查是否有「壓抑訊息、不法審查」的情形。

    上週四（9日）喬丹就已表示，司法委員會將針對所謂「Big Tech（即5大科技公司）」進行調查，釐清是否有「壓抑訊息、不法審查」情事，諸如節制、刪除、壓制、限制或減少流通等「限縮言論自由」措施。

    傳票要求5公司分別上交書面資料，具體交代負責制定、執行「內容政策」的部門和員工，並註明其他有關內容審核政策的溝通渠道。共和黨眾議員喬丹更在傳票隨附的信件裡表示，5間公司提供的所有文件，都將成為司法委員會調查「涉嫌與行政部門勾結，以壓制網上保守派聲量」的依據。

    喬丹要求5位執行長在3月23日前提交所有文件給眾議院司法委員會。微軟公司發言人受訪表示，該公司正與委員會進行接觸，「我們已經開始製作書面資料，並與委員會溝通，將竭誠配合調查工作」，另4間公司則尚未對此事發表聲明。

    眾議院共和黨團正如火如荼的對拜登政府展開多項調查。本月稍早，喬丹曾向司法部長賈蘭德（Merrick Garland）、教育部長卡多納（Miguel Cardona）、聯邦調查局長雷（Christopher A. Wray）發出傳票，要求3人提供與全國各級學校董事會進行會議的相關文件，聚焦近期層出不窮的校園暴力問題。

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    相關新聞
    LTN經濟通》美科技業大裁員潮 風暴將外溢？
    2023/02/06 07:37

    LTN經濟通》美科技業大裁員潮 風暴將外溢？
    科技巨頭財報不理想 美股反彈恐曇花一現
    2023/02/03 11:14

    科技巨頭財報不理想 美股反彈恐曇花一現

    年後小腹變大腹 用這一招排便超順暢
    美國薪資透明法上路 矽谷人才薪水曝光！
    2023/01/08 10:38

    美國薪資透明法上路 矽谷人才薪水曝光！
    亞馬遜雲端運算部門 獲美海軍222億合約
    2022/12/20 11:55

    亞馬遜雲端運算部門 獲美海軍222億合約

    碧湖海川2～3房 甲級營造崗石建築
    達成共識？馬斯克：蘋果恢復對推特投放廣告
    2022/12/05 20:14

    達成共識？馬斯克：蘋果恢復對推特投放廣告
    國際今日熱門

    網友回應

    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播