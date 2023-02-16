5大科技公司爆「限縮言論自由」美眾院司法委員會展開調查

美眾議院司法委員會傳喚了5大科技公司的執行長，要求提供內部有關「內容審核」的紀錄和訊息。圖為司法委員會主席、俄亥俄州眾議員喬丹。（法新社）

2023/02/16 14:29

〔即時新聞／綜合報導〕美國眾議院司法委員會週三（15日）傳喚了5大科技公司的執行長，要求這些科技巨擘提供內部有關「內容審核」的紀錄和訊息。

根據《NBC》報導，眾議院司法委員會主席喬丹（Jim Jordan）週三已向5間公司的執行長發出傳票，分別是蘋果（Apple）、微軟（Microsoft）、亞馬遜（Amazon）、谷歌（Google）母公司Alphabet Inc、及臉書（Facebook）母公司Meta Platforms Inc，要求他們提供涉及「內容審核」的內部文件，調查是否有「壓抑訊息、不法審查」的情形。

請繼續往下閱讀...

上週四（9日）喬丹就已表示，司法委員會將針對所謂「Big Tech（即5大科技公司）」進行調查，釐清是否有「壓抑訊息、不法審查」情事，諸如節制、刪除、壓制、限制或減少流通等「限縮言論自由」措施。

傳票要求5公司分別上交書面資料，具體交代負責制定、執行「內容政策」的部門和員工，並註明其他有關內容審核政策的溝通渠道。共和黨眾議員喬丹更在傳票隨附的信件裡表示，5間公司提供的所有文件，都將成為司法委員會調查「涉嫌與行政部門勾結，以壓制網上保守派聲量」的依據。

喬丹要求5位執行長在3月23日前提交所有文件給眾議院司法委員會。微軟公司發言人受訪表示，該公司正與委員會進行接觸，「我們已經開始製作書面資料，並與委員會溝通，將竭誠配合調查工作」，另4間公司則尚未對此事發表聲明。

眾議院共和黨團正如火如荼的對拜登政府展開多項調查。本月稍早，喬丹曾向司法部長賈蘭德（Merrick Garland）、教育部長卡多納（Miguel Cardona）、聯邦調查局長雷（Christopher A. Wray）發出傳票，要求3人提供與全國各級學校董事會進行會議的相關文件，聚焦近期層出不窮的校園暴力問題。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法