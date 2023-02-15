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    中共大砍「韭菜」醫藥補貼7成 武漢、大連爆發大規模示威

    武漢及大連15日爆發大規模反醫保改革示威。（圖翻攝自「李老師不是你老師」推特）

    武漢及大連15日爆發大規模反醫保改革示威。（圖翻攝自「李老師不是你老師」推特）

    2023/02/15 20:47

    〔即時新聞／綜合報導〕中國多地政府近日積極推行醫保改革，大砍醫藥補貼，去向不透明，引發大批中國民眾不滿，湖北武漢8日爆發上萬人上街抗議的維權事件。今天（15日）上午，武漢和遼寧大連再度出現大型示威，兩地民眾高唱《國際歌》，表達對政府的不滿。

    中國多地近期開始推行並宣傳醫保改革，這波改革起於中國國務院2021年的政策，簡單來說就是將個人每月醫藥補貼的錢撥出約7成給「醫保統籌基金」，對一般民眾而言，不懂所謂醫保統籌基金用處為何就算了，這一刀下去不僅什麼藥都買不了，想使用醫保還得去醫院門診，且須花費一定金額門檻才能報銷。

    大批退休人員權益大受影響，抱怨原本可以在住家附近藥店自行刷醫保卡買藥，結果現在個人補貼帳戶的錢被砍了7成，還要耗費精力去醫院掛號、排隊才能用醫保，直指此為當局過去3年武肺疫情實施嚴格清零政策，並對全民反覆進行病毒核酸檢驗，導致「醫保虧空」的惡果，痛斥政府「從最底層的老百姓醫藥費裡面扣取現金，還要不要老百姓活命？」

    本月8日，武漢上萬名退休人員集結市政府前抗議，要求市府官員給個交代，揚言訴求若未獲解決，15日將爆發更大規模抗議行動。

    而在今天上午，除了武漢，大連也在同一時間爆發反醫保改革示威遊行。從推特用戶「李老師不是你老師」分享的畫面可以看到，武漢協和醫院前「解放大道」和大連西崗區人民廣場都湧現大量抗議民眾，放眼望去都是人，高唱《國際歌》，要求政府中止醫保改革，把錢還給民眾。兩地現場都出現大批公安，與抗議群眾發生推擠衝突。

    據悉，8日武漢示威放話要在15日上演更大行動時，當地政府就有所因應。有消息傳言15日武漢數個人潮聚集地附近學校封校1天，政府相關部門也針對老年群體開展社區活動，鼓勵老年人多多參加，但這些方案並沒有奏效，民眾依舊走上街頭。

    武漢協和醫院前「解放大道」上的抗議人龍。（圖翻攝自「李老師不是你老師」推特）

    武漢協和醫院前「解放大道」上的抗議人龍。（圖翻攝自「李老師不是你老師」推特）

    大連西崗區人民廣場抗議群眾。（圖翻攝自「李老師不是你老師」推特）

    大連西崗區人民廣場抗議群眾。（圖翻攝自「李老師不是你老師」推特）

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