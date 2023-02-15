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    慟！ 美國大學槍擊案 3名受害學生身世曝光

    美國密西根州立大學13日晚上發生校園槍擊案，民眾在案發現場放置花束致意。（法新社）

    美國密西根州立大學13日晚上發生校園槍擊案，民眾在案發現場放置花束致意。（法新社）

    2023/02/15 13:52

    〔即時新聞／綜合報導〕美國密西根州立大學（Michigan State University，MSU）於當地時間13日晚間8時30分許（台灣時間14日上午9時30分），發生校園槍擊案，造成3死5傷，警方搜索後確認嫌犯已死亡，疑似舉槍自盡，如今3名死者身份曝光。

    根據《NBC》報導，當地時間13日發生的密西根州大槍擊案，共3名學生不幸喪生，他們的親友近日接受訪問。死者包括時常身兼領導人的女性運動員亞歷山德婭（Alexandria Verner）、深受周遭親友喜愛的兄弟會會長布萊恩（Brian Fraser），以及夢想成為醫生的「善良女孩」艾莉兒（Arielle Anderson）。

    大三學生亞歷山德婭‧維納（Alexandria Verner）

    克勞森公立高中（Clawson Public Sc​​hools）負責人謝倫巴格（Billy Shellenbarger）在聲明中表示，亞歷山德婭2020年自該校畢業，不僅是「一位了不起的學生、運動員、領導者」，並且「在她活著的每一天都表現出無比善良」，聲明並表示，人們將永遠記得亞歷山德婭帶給世界的正面影響。

    亞歷山德婭的父親泰德（Ted Verner）則告訴記者，他的女兒在高中4年從事籃球、排球、壘球等多項運動，是一個十足的「美麗的靈魂」。

    大二學生布萊恩‧弗雷澤（Brian Fraser）

    布萊恩2021年自南格羅斯波因特高中（Grosse Pointe South High School）畢業，曾任知名兄弟會「Phi Delta Theta」的「Beta」分會主席。

    兄弟會「Phi Delta Theta」在聲明中表示，布萊恩是所有兄弟會成員、密西根州大希臘裔社群的「共同好友」，兄弟會強調：「我們鄭重向弗雷澤家族、密西根州大「Beta」分會、以及所有深愛布萊恩的人，獻上最深切的哀悼」。

    布萊恩的父親尚恩（Sean Fraser）告訴記者，他的兒子是一個很棒的孩子，「受到所有人喜愛」。

    大二學生艾莉兒‧安德森（Arielle Anderson）

    艾莉兒同樣於2021年從南格羅斯波因特高中畢業。她的叔叔提姆（Tim Davis）受訪時表示艾莉兒「真的很善良」，認為艾莉兒甜美、天真、單純，且總是樂於助人，提姆說：「她舉止得體、彬彬有禮；她非常聰明，是表現優異的學生。我很確定每個人都這麼認為」。

    艾莉兒的祖母艾波（April Davis）則表示，艾莉兒夢想成為一名兒科醫生，艾波說：「她善良、有愛心、富同情心，並且非常注重家庭」。

    南格羅斯波因特高中的負責人迪恩（Jon Dean）也發出聲明，形容他聽聞槍擊事件、並得知2位畢業生被殺害的當下，「心都碎了」。迪恩指出布萊恩和艾莉兒都令人驕傲，是「傑出的孩子」，2人永遠都會被親友懷念。

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    美國密西根州立大學13日晚上發生校園槍擊案，警方在現場拉起封鎖線。（美聯社）

    美國密西根州立大學13日晚上發生校園槍擊案，警方在現場拉起封鎖線。（美聯社）

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