白宮：未找到3飛行物殘骸 無證據顯示和中國有關

2023/02/15 05:12

〔中央社〕白宮表示，美國10日到12日擊落的3個高空飛行物，由於氣候惡劣、地處偏遠、崎嶇難行，尚未找到殘骸，目前尚無證據顯示這3個飛行物和中國或任何外國間諜偵察計畫有關。

白宮國家安全會議（NSC）發言人柯比（John Kirby）告訴記者，美國當局「尚未看到任何跡象或事物，明確顯示這3個物體是中華人民共和國間諜氣球計畫的一部分，或明確涉及外部情報蒐集行動」。這3個飛行物兩個在美國擊落，一個在加拿大擊落。

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柯比表示，這3個物體「有可能僅是和商業或研究實體有關的氣球，因此是良性」。

不過柯比強調，中國正在運作一個「資金充沛，蓄意執行的計畫」，利用難以發現的高空氣球，對美國和其他國家從事間諜偵察活動。

根據五角大廈和白宮，派人前往找尋殘骸，弄清這3個飛行物真相的工作，因為氣候惡劣、地處偏遠和地勢險峻，顯得困難重重。

柯比表示：「我們認識到可能需要一段時間才能找到殘骸墜落的地點並取回。」

一個中國偵察氣球1月28日入侵美國領空，4日遭美擊落，墜入海中。這起事件導致華府與北京關係緊張，美國國務卿布林肯（Antony Blinken）也因此延後訪中。

美國國防部官員昨天表示，已在南卡羅來納州外海約50英尺深的地方打撈到中國間諜氣球的「重要」部分。

美國有線電視新聞網（CNN）報導，一艘配備起重機的打撈船10日抵達此區，在天候情況許可下開始從海底吊起殘骸，包括偵察氣球下方的有效負載以及電子設備。

中國偵察氣球攜帶的設備重約907公斤，大小如3輛校車。美國國防部官員說，敏感零件將送至聯邦調查局（FBI）進一步調查。

美國國防部長奧斯汀（Lloyd Austin）說，工作人員打撈到相當多的中國偵察氣球碎片。1120215

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