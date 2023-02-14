中國交警只公布女性酒駕資料涉歧視 網譏「那些男司機去世了？」

中國浙江衢州市交警日前擅自公布25名酒駕女駕駛資料遭網友投訴涉嫌性別歧視。圖為酒測器示意圖，與本新聞無關。（法新社）

2023/02/14 09:52

〔即時新聞／綜合報導〕中國浙江衢州市交警日前公開25名酒駕女駕駛的個人資料，唯獨漏掉其餘599名酒駕男駕駛相關資訊，引來眾多中國網友不滿；雖然衢州市交警事後發布道歉聲明，仍有許多網友傻眼回覆「酒駕應一視同仁，不應按性別分類」、「那599個男司機是去世了嗎？」

綜合中媒報導，中國浙江省衢州市交警於10日發佈一篇文章，題為「今年全市已查獲酒醉駕624起，其中女司機25人，有你認識的嗎？她們最高的喝了多少？」列出25名女駕駛酒駕資料，包括姓名、車牌號碼、違法時間和地址、酒測值等。

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在624起酒駕案例中，25名酒駕女駕駛只佔總數4%，衢州市交警卻選擇不公開這些男駕駛的資料，引來爭議，遭網友投訴。衢州市事後刪除該文章，並於13日發布道歉聲明，表示「我們將汲取教訓，加強內容把關，杜絕類似情況再次發生，希望廣大網友和媒體持續監督」。

縱使衢州市交警向大眾致歉，中國網友對交警涉嫌性別歧視的行為感到不滿，回覆「酒駕就酒駕，為什麼要把性別人數說出來？交警是不是覺得自己很幽默？」、「發布個人訊息不是違法嗎？知法犯法？」，更有男網友直言「我是男的我也覺得你們不對」。

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