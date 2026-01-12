為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁 > 國際

    川普對格陵蘭勢在必得 北約盟軍最高統帥：中俄船艦虎視眈眈

    2026/01/12 03:30 國際新聞中心／綜合報導
    北約盟軍最高司令、美國駐歐洲最高將領格林克維奇指出，已觀察到俄羅斯與中國的船艦在俄羅斯北部沿岸，以及阿拉斯加與加拿大附近海域進行聯合巡弋。（路透檔案照）

    北約盟軍最高司令、美國駐歐洲最高將領格林克維奇指出，已觀察到俄羅斯與中國的船艦在俄羅斯北部沿岸，以及阿拉斯加與加拿大附近海域進行聯合巡弋。（路透檔案照）

    隨著美國總統川普再度暗示可能動用武力奪取格陵蘭，北大西洋公約組織（NATO）盟軍最高司令、美國駐歐洲最高將領格林克維奇（Alexus Grynkewich）指出，已觀察到俄羅斯與中國的船艦在俄羅斯北部沿岸，以及阿拉斯加與加拿大附近海域進行聯合巡弋；隨著全球暖化導致海冰消退，兩國正合作尋求擴大進入北極地區的機會。

    川普主張，基於俄羅斯與中國在北極地區軍事活動增加，美國掌控該島對國家安全至關重要，重申華府「不管他們喜不喜歡，都會對格陵蘭採取行動。」

    格林克維奇在瑞典薩倫（Sälen）舉行的一場國防會議上表示，盟國正在討論格陵蘭的地位，目前「沒有對北約領土的立即威脅」，但北極的戰略重要性正在迅速上升。

    丹麥總理佛瑞德里克森（Mette Frederiksen）11日表示，丹麥在圍繞這塊北極自治領地的外交角力中，正面臨一個「決定性時刻」。她坦承，「格陵蘭問題確實存在一場衝突」。她在與其他丹麥政黨領袖的辯論中指出，箇中利害關係已超越格陵蘭未來歸屬本身。

    佛瑞德里克森在「臉書」發文表示：「我們已準備好捍衛我們的價值—在任何必要的地方，包括北極地區。我們相信國際法，也相信人民的自決權。」

    德國與瑞典隨後表態，支持丹麥，反對川普針對這個丹麥自治領地的最新主張。瑞典總理克里斯特森（Ulf Kristersson）譴責美國的「威脅性言論」，瑞典、北歐國家、波羅的海國家，以及多個歐洲主要國家，「都與我們的丹麥朋友站在一起」。

    克里斯特森指出，美國若接管富含礦產的格陵蘭，將是「對國際法的侵犯，並可能鼓勵其他國家以完全相同的方式行事。」

    德國也再次重申對丹麥與格陵蘭的支持。德國外交部發表聲明，在12日會晤美國國務卿魯比歐（Marco Rubio）之前，德國外交部長瓦德福（Johann Wadephul）將先行訪問冰島，就「北方高地的戰略挑戰」進行會談。

    瓦德福表示：「所有北約盟國的正當利益，以及北極地區居民的利益，都必須成為我們討論的核心。」

    瓦德福接受德國「畫報」（Bild）訪問時也指出：「關於格陵蘭領土與主權的問題，顯然完全由格陵蘭與丹麥自行決定。」

    德國副總理兼財政部長克林拜耳（Lars Klingbeil）表示，做為北約盟國，「我們是在共同強化北極安全，而不是彼此對立。」

    格林克維奇表示，盟國正在討論格陵蘭的地位，目前「沒有對北約領土的立即威脅」，但北極的戰略重要性正在迅速上升。他不會評論「近期言論的政治層面」，但關於格陵蘭的討論，已在北大西洋理事會中進行，「這些對話仍在布魯塞爾持續進行。據我所知，這些都是健康的對話。」

    格陵蘭在1953年前為丹麥殖民地，26年後取得自治地位，目前正考慮未來是否進一步鬆動與丹麥的關係。民調顯示，格陵蘭民眾強烈反對美國接管。

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖 圖 圖
    相關新聞
    國際今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應
    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播