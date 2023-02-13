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    摩爾多瓦總統指控 俄羅斯密謀推翻摩國政府

    摩爾多瓦總統桑杜表示，俄羅斯正密謀發動政變，試圖推翻摩爾多瓦的親西方政府。（歐新社）

    摩爾多瓦總統桑杜表示，俄羅斯正密謀發動政變，試圖推翻摩爾多瓦的親西方政府。（歐新社）

    2023/02/13 23:54

    〔即時新聞／綜合報導〕摩爾多瓦總統桑杜（Maia Sandu）13日指控俄羅斯正密謀以暴力手段推翻摩爾多瓦的親西方政府。

    《法新社》報導，桑杜對媒體表示，俄羅斯的政變計劃將涉及「具有軍事背景的破壞者，偽裝成便衣人士，採取暴力行動，襲擊國家機構並劫持人質」。

    桑杜又說，在打出「所謂的反對派抗議」的旗號之下，破壞者們的目標將是「推翻憲法秩序，用非法政權取代基希涅夫（Chisinau，摩爾多瓦首都）的合法政權」。桑杜本次發言並未接受記者提問。

    摩爾多瓦是一個擁有260萬人口的國家，與羅馬尼亞和烏克蘭相鄰，在2022年夏天獲得歐盟候選國地位。在過去一年中，與莫斯科關係密切、流亡海外的寡頭肖爾（Ilan Shor）在該國發起多次反政府抗議活動。

    桑杜指出，除了肖爾在摩爾多瓦國內的勢力，莫斯科方面還計畫出動來自俄羅斯、白俄羅斯、塞爾維亞與蒙特內哥羅的外國籍人士協助發動政變。

    桑杜表示，有鑑於此，摩爾多瓦國會必須迅速通過法條，好為摩爾多瓦情治單位與檢查單位提供「更有效對抗國家安全威脅的必要手段」。

    桑杜強調：「克里姆林宮（俄羅斯總統府）嘗試將暴力帶到我們國家的企圖將以失敗告終。」

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