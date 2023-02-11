普廷攻烏閃電戰變爛仗 傭兵頭子坦承：拿下頓巴斯就恐要花2年

頓內茨克一批被摧毀的俄軍裝甲車殘骸。（法新社檔案照）

2023/02/11 23:30

〔編譯管淑平／綜合報導〕烏俄戰爭即將屆滿1周年，俄羅斯在烏克蘭東部戰事屢屢失利，俄國傭兵集團「瓦格納」領導人普里格津（Yevgeny Prigozhin）10日直言，戰爭會拖上數年，光是要拿下烏東頓巴斯地區，就可能要花2年，若俄軍想要再擴大控制範圍，還要花更長時間。

普里格津在知名俄國軍事部落客皮高夫（Semyon Pegov）10日公布的這份罕見訪問中說，他對俄羅斯計畫的了解是，需要完全拿下頓內茨克和盧甘斯克（即頓巴斯地區），這要花1年半到2年，「如果要到第聶伯羅（Dnipro），那將要約3年時間」，意指延伸到第聶伯河的更廣泛區域，將烏克蘭東西一分為二。

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《路透》指出，這些談話讓外界難得地一窺俄方預計這場戰爭的可能持續時間。瓦格納傭兵集團是烏克蘭戰場上幾場最激烈戰役的核心部隊。普里格津並非為俄國軍方發言，但是他這幾個月大幅提高他的公眾形象，高分貝批評俄軍作戰行動失敗。

烏俄戰爭將於24日屆滿1周年，俄軍原本企圖在3到4天閃電拿下基輔的軍事行動徹底失敗，作戰重點轉向烏克蘭東部之後，如今顯然也陷入僵局，在頓內茨克州巴赫姆特就與烏軍血戰數月。普里格津說，俄軍需要拿下巴赫姆特，但是他也坦言在該地遭遇頑強抵抗。

美國評估，目前約有5萬名瓦格納兵力投入烏克蘭戰場，包括1萬名雇傭兵和4萬名從俄國監獄招募的受刑人。普里格津10日說，瓦格納已經停止招募受刑人，他否認把他們當「砲灰」，他們的折損率與瓦格納其他戰士相當。

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