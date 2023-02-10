澤倫斯基：截獲俄羅斯祕密行動情資 意圖「摧毀」摩爾多瓦

烏克蘭總統澤倫斯基9日在布魯塞爾與歐盟領袖召開聯合記者會。（歐新社）

2023/02/10 21:25

〔編譯管淑平／綜合報導〕烏克蘭總統澤倫斯基9日在歐洲訪問時透露，烏國截獲俄羅斯情報單位要「摧毀」摩爾多瓦的計畫，手法類似奪取烏國。澤倫斯基並未詳述細節，但是摩爾多瓦情報機關隨後證實澤倫斯基這項說法。

《美聯社》報導，澤倫斯基9日在布魯塞爾與歐盟領袖會談時提到此事，他說他最近告訴摩爾多瓦總統桑杜（Maia Sandu）俄國這項陰謀，「我已經知會她，我們截獲了俄羅斯情報機關摧毀摩爾多瓦的計畫」，這些文件表明了「何時、如何和目標是誰」，會「瓦解摩爾多瓦的民主，確立對該國的控制」。

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澤倫斯基說，俄國這項計畫非常類似於俄國為奪取烏克蘭而制定的方案，不過他不知道莫斯科是否最終下令執行。

在澤倫斯基透露此事後，摩爾多瓦情報安全局發布聲明，證實收到「烏克蘭夥伴提供的相關情資」，並且已經找出「目的在打擊摩爾多瓦，破壞穩定和公共秩序的顛覆活動」，但是為了避免影響正在進行的多項行動，暫時無法提供更多細節。聲明強調，該國所有政府機關「正全力運作，不容這些挑戰發生。」

俄國外交部長拉夫羅夫上週才指稱，西方在考慮讓摩爾多瓦變成「另一個烏克蘭」，親西方的桑杜2020年在西方支持下勝選，亟欲加入北大西洋公約組織（NATO），與羅馬尼亞合併，「實際上已做好所有準備。」

摩爾多瓦國家情報單位去年底曾警告，俄國可能在2023年發動一波新攻勢，要建立一條連接烏國南部到該國分離地區「聶斯特河沿岸」（Transnistria）的陸路走廊。俄國以「維和部隊」名義在此分離地區常駐約1500名兵力。

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