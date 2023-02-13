卡達援土耳其1萬間世足賽臨時屋 國王訪土國總統討論災後復甦

卡達國王塔米姆（Sheikh Tamim bin Hamad Al-Thani）與土耳其總統艾多根（Recep Tayyip Erdogan）舉行災後會談。（路透）

2023/02/13 14:34

〔即時新聞／綜合報導〕土耳其南部與敘利亞北部交界處6日發生芮氏規模7.8強震，造成兩國已逾3.3萬人死亡。卡達政府今（13日）宣布，將提供1萬間當時世界盃足球賽（World Cup）的臨時屋、野營車屋，給予災民們居住，同時派遣約130人的團隊及100噸的援助物資，進駐兩國。

據《NDTV》報導，土耳其與敘利亞發生百年強震，造成重大死傷。卡達當局今日宣布，鑒於土耳其與敘利亞有緊急需求，決定將臨時屋及野營車屋運至災區，提供兩國因地震而流離失所的災民。卡達去年舉辦世界盃期間，準備許多臨時屋、野營車屋供來自世界各地的選手居住，然而，賽後已成空屋。

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對此，卡達官員表示，首批物資訂於明日離開杜哈港口，預料未來幾天還會提供更多支援。

卡達國王塔米姆（Sheikh Tamim bin Hamad Al-Thani）也於今日出訪土耳其伊斯坦堡（Istanbul），與土耳其總統艾多根（Recep Tayyip Erdogan）舉行會談，討論災後復甦、如何協助「減輕這場災難」等相關事項。

據了解，在地震發生前，卡達政府曾向土耳其國內經濟，投入數十億美元，並在購物中心、基礎設施進行大量投資。

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