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    復育絕跡70年身影 印度將從南非引入100頭獵豹

    印度中部的庫諾國家公園現有來自納米比亞非洲獵豹後，本月將從南非引入獵豹。（歐新社）

    印度中部的庫諾國家公園現有來自納米比亞非洲獵豹後，本月將從南非引入獵豹。（歐新社）

    2023/02/12 15:50

    〔即時新聞／綜合報導〕印度獵豹絕跡70年，印度繼去年從納米比亞引進的8頭非洲獵豹「進行復育」後，今年起10年內將再從動物過多的南非引入100頭獵豹，當局盼此舉維護生物多樣性，並發展生態旅遊，但有專家批本末倒置。

    綜合外媒報導，印度獵豹因自然棲息地變成農田等，導致食物減少，1952年宣告滅絕。印度2020年通過，全世界首個「獵豹搬遷計畫」（Project Cheetah），並選擇引入並非當地物種且遺傳學上完全不相同「非洲獵豹」進行復育。

    印度中部的庫諾國家公園（India’s Kuno National Park）內現有來自納米比亞的8頭非洲獵豹，本月將加進來自南非12頭非洲獵豹，《abc》報導，本次計畫宗旨為減輕南非保護區動物數量太多壓力，預計本月起為期10年引入100頭非洲獵豹，並盼增加全球獵豹整體數量。

    印度盼此舉可維持當地生物多樣性，並發展生態旅遊，然而獵豹引入合法性在法院仍存疑，加上當地居民也憂心獵豹將造成損失。印度野生動物研究中心名譽主任、食肉動物生物學家卡斯倫（K. Ullas Karanth）博士認為，獵豹計劃成本高昂且構思不當，參與該項目的非洲想要擺脫多餘的獵豹，全然不知獵豹將面臨印度社會狀況。

    卡斯倫博士說，若要一群自由放養的野生獵豹群，得需花數十年搬遷多個村莊，才能創造出更乾旱、更大棲息地，若還沒有足夠空間就找來獵豹是本末倒置。

    印度世界野生動物基金認為，若被移民的獵豹可適應新環境並繁殖，「獵豹計劃」就可短期成功，最終目標是盼獵豹群體可在野外生存並占據過去印度獵豹棲息地，唯有時間可證明整體計畫是否對印度野生動物做出貢獻。

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