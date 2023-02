復育絕跡70年身影 印度將從南非引入100頭獵豹

2023/02/12 15:50

〔即時新聞/綜合報導〕印度獵豹絕跡70年,印度繼去年從納米比亞引進的8頭非洲獵豹「進行復育」後,今年起10年內將再從動物過多的南非引入100頭獵豹,當局盼此舉維護生物多樣性,並發展生態旅遊,但有專家批本末倒置。

綜合外媒報導,印度獵豹因自然棲息地變成農田等,導致食物減少,1952年宣告滅絕。印度2020年通過,全世界首個「獵豹搬遷計畫」(Project Cheetah),並選擇引入並非當地物種且遺傳學上完全不相同「非洲獵豹」進行復育。

印度中部的庫諾國家公園(India’s Kuno National Park)內現有來自納米比亞的8頭非洲獵豹,本月將加進來自南非12頭非洲獵豹,《abc》報導,本次計畫宗旨為減輕南非保護區動物數量太多壓力,預計本月起為期10年引入100頭非洲獵豹,並盼增加全球獵豹整體數量。

印度盼此舉可維持當地生物多樣性,並發展生態旅遊,然而獵豹引入合法性在法院仍存疑,加上當地居民也憂心獵豹將造成損失。印度野生動物研究中心名譽主任、食肉動物生物學家卡斯倫(K. Ullas Karanth)博士認為,獵豹計劃成本高昂且構思不當,參與該項目的非洲想要擺脫多餘的獵豹,全然不知獵豹將面臨印度社會狀況。

卡斯倫博士說,若要一群自由放養的野生獵豹群,得需花數十年搬遷多個村莊,才能創造出更乾旱、更大棲息地,若還沒有足夠空間就找來獵豹是本末倒置。

印度世界野生動物基金認為,若被移民的獵豹可適應新環境並繁殖,「獵豹計劃」就可短期成功,最終目標是盼獵豹群體可在野外生存並占據過去印度獵豹棲息地,唯有時間可證明整體計畫是否對印度野生動物做出貢獻。

Project Cheetah ????



India continues in its mission of conservation of wildlife; today is significant in our efforts as Kuno National Park, MP becomes the new home and habitat for cheetahs.



Glimpses of their homecoming in the presence of PM @narendramodi ji.#CheetahInIndia pic.twitter.com/4l7vMRJhkV