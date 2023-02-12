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    與中國外長秦剛通話 比利時外長直言人權、台灣議題

    比利時外交部長拉碧（Hadja Lahbib）。（取自拉碧推特）

    比利時外交部長拉碧（Hadja Lahbib）。（取自拉碧推特）

    2023/02/12 07:21

    〔記者楊丞彧／台北報導〕比利時外交部長拉碧（Hadja Lahbib，前譯拉比布）本月10日與中國外交部長秦剛通電話。根據中國外館公布訊息，秦剛表示願同比國共同努力，推動中比關係取得更大發展，並強調反對將經貿問題「政治化、武器化」，也提到雙方還就共同關心的問題交換了意見。而拉碧則說，與秦剛就人權、台灣以及烏克蘭戰爭等議題，進行了「坦率」且「具有建設性」的對話。

    拉碧去年10月接受比利時媒體訪問時，對於中資入主歐盟重要港口表達關切，直言「中資在我們的港口令人憂心」；同時她也強調，比利時必須攜手其他歐盟國家，一起減少對中國的依賴。此外，拉碧也提及中國既不尊重歷史，也拒遵守國際條約，並提到中國對比利時政府進行網路攻擊。中國同月稍晚對此則以貿易關係作為威脅，要求撤下專訪，但被比利時外交部拒絕。

    根據中國駐比利時大使館公布之訊息，秦剛表示兩國都是多元文化交匯國家，中方高度重視中比關係，願共同努力增進相互認知、理解和信任，切實尊重和照顧對方核心利益和關切，拓展各領域合作、密切人員往來，推動中比關係取得更大發展。秦剛也說，希望比方繼續為中國企業提供公正、透明、非歧視的營商環境。

    秦剛聲稱，中歐沒有地緣政治衝突，有的是廣泛共同利益。雙方應堅持全面戰略夥伴關係定位，堅持相互尊重、對話合作。中方反對將經貿問題「政治化、武器化」，共同維護全球產供鏈安全暢通，促進中歐關係長期穩定發展。

    中方稱拉碧在通話中表示，當前雙邊關係呈現積極發展趨勢。比利時堅奉「一中政策」，願同中方加強經貿、航空等領域合作，增進兩國民眾往來，推動兩國關係實現更大發展。比利時堅持開放型經濟，不支持脫鉤斷鍊。雙方還就共同關心的問題交換了意見。

    然而，拉碧僅透過推特證實與秦剛通話，並強調針對人權、台灣、烏克蘭及雙邊議題進行「坦率」且「具有建設性」的對話。對於中方所揭露之談話內容，拉碧則未提及證實。

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