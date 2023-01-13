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    戰狼退! 中國駐美大使 傳由副外長謝鋒接任

    中國外交部副部長謝鋒據傳可能出任駐美大使。（美聯社檔案照）

    中國外交部副部長謝鋒據傳可能出任駐美大使。（美聯社檔案照）

    2023/01/13 05:30

    〔編譯管淑平／綜合報導〕美國「華爾街日報」十一日引述消息人士說法，中國可能任命專精美國事務的副外長謝鋒出任駐美大使，這是中國調整外交政策、淡化這幾年「戰狼」作風的一環，以圖穩定美中關係，降低因處理疫情，在安全、產業和領土利益上強勢作為已對中國造成的傷害。

    中國外交部消息人士透露，北京過去在川普政府時期普遍採取的強勢外交作風有必要調整，來反映國際環境的變化。這些調整已從近期的外交人事洗牌呈現出來，將能夠平衡拿捏剛柔的外交老將，放在關鍵職位，管控北京的外交關係。

    中擬調整強勢外交作風

    現年五十八歲的謝鋒，被同僚和外國外交圈視為美中之間穩固、公正的溝通管道，曾協助安排去年十一月中美「拜習峰會」，也是二○二一年美中就華為財務長孟晚舟案達成換囚協議的核心人物。消息人士說，謝鋒出使美國雖尚未拍板定案，但是沒有其他更強的人選。

    戰略諮詢與溝通公司「富捷思國際」諮詢合夥人柯有為指出，任命謝鋒「可能是北京想要更妥善管理與華府角力的一個訊號」。南京大學國際關係學教授朱鋒說，原駐美大使秦剛和謝鋒雙雙被拔擢，代表中國外交火炬交棒給更年輕、受過更好教育、更自信的一代，有利於促進美中溝通相處。

    不過，也有外交政策分析家認為，鑑於中國決策愈加集權化和提拔效忠國家主席習近平者的用人模式，新任駐美大使不太有帶來創新外交的餘裕。

    謝鋒在二○○○、二○○八年兩度被派往駐美大使館擔任新聞參贊、公使等職，使他與西方官員熟識；他也曾出任駐印尼大使、外交部駐港公署特派員，二○二一年調回北京擔任副外長。

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