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    秦剛破例直升外長 美學者：中國戰狼外交基調難改變

    中國駐美大使秦剛（中）獲拔擢出任中國外交部長。（路透）

    中國駐美大使秦剛（中）獲拔擢出任中國外交部長。（路透）

    2022/12/31 16:37

    〔編譯孫宇青／綜合報導〕中國當局30日宣布，駐美大使秦剛將接替王毅，出任外交部長。美國學者分析，「戰狼大隊長」秦剛將延續習近平「大國外交」路線，並以「戰狼外交」為基本策略，但做法上應會放緩。

    《自由亞洲電台》（RFA）報導，秦剛被視為中國國家主席習近平外交思想最忠誠的執行者，這次不僅打破慣例，在明年3月的人大、政協兩會前被提拔為外交部長，更是中國近20年來首次有駐美大使直升成為部長。

    美國紐約艾德菲大學文理學院院長、政治學教授王維正分析，秦剛在美國短短1年5個月，看似收斂過去的「戰狼」風格，但中國的外交基調不會有太多改變，「中國畢竟是以黨治國的國家，所以誰做外交部長其實不是非常重要，外交部在中國黨國機制裡面，地位是執行黨意的機關而已。」

    他指出，「大國外交」是習近平對於中國世界地位的定位，而「戰狼外交」是中國達到「大國外交」目標的手段，中國為了與西方國家平起平坐，而顯得咄咄逼人，但這已讓各國反感，並帶來反效果，「20大之後，他們也有一些檢討，『是不是戰狼外交要軟化？』是否變成『小綿羊』？我覺得不可能變成小綿羊，但他（秦剛）在外面的表現可能會和緩一點，只不過基本策略還是一樣，習近平對於中國在世界事務上所扮演角色的期許就是『大國外交』。」

    秦剛調回去當外交部長，一方面符合世代交替，另一方面是秦剛「懂洋務」，可以讓中國外交系統有比較新的局面。

    至於誰會接任中國駐美大使？王維正分析，可能從外交部副部長之間挑選，譬如馬朝旭是分管美國跟大洋洲，過去也曾駐美及聯合國，由他接替秦剛並不意外。

    前美國在台協會（AIT）台北辦事處處長楊甦棣（Stephen Young）則認為，無論誰出任中國駐美大使，都不太重要，因為中國大使的外交決策空間有限，「中國駐美大使不會有太大權力，反觀美國大使則有相當大的外交決策彈性。中國將外交權限收在北京手中，尤其像中美關係這種極度重要的外交關係，決策權限都會被掌握在外長與習近平手中。」

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