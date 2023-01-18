布林肯下月赴中 首會秦剛

布林肯。（法新社）

2023/01/18 05:30

〔編譯管淑平／綜合報導〕美國政治新聞網站「政客」（Politico）十六日引述華府外交消息人士說法報導，美國國務卿布林肯二月五日至六日，將在北京與中國新任外交部長秦剛會晤，預料兩人將針對中國核武、停滯不前的美中反毒合作、中國拘押美國公民等議題進行討論，烏俄戰爭也是重點之一。

在美中關係因台灣、貿易政策、北京人權紀錄等問題已變得愈加針鋒相對的此刻，布林肯這趟訪問，將考驗美總統拜登和中國國家主席習近平去年十一月在印尼「二十國集團」（G20）峰會外舉行的「拜習會」，是否為兩國關係能更有成效鋪路。中國外交部十七日回應，歡迎布林肯訪中，雙方正就有關具體安排保持溝通。

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布林肯也可能會推動恢復北京為報復美國聯邦眾議院議長裴洛西訪台後停滯已久的美中高階雙邊接觸，包括反毒合作和軍事對話。他也可能尋求中國釋放錯誤拘押的美國公民，也會對中國「持續並且加速擴張核武」提出關切。

除了布林肯訪中，美國財政部長葉倫十八日也將在瑞士蘇黎世與中國國務院副總理劉鶴會面，討論全球經濟、尋求加強兩國溝通。

前美國國務院主管亞太政策的副助理國務卿、現任加州大學聖地牙哥分校全球政策與戰略學院「廿一世紀中國研究中心」主任謝淑麗（Susan Shirk）指出，布林肯這趟北京之行將反映才突然逆轉武漢肺炎「清零」防疫政策的中共，「是否願意緩和外交和國內政策，來降低它們對中國造成的代價」。

秦剛。（歐新社）

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