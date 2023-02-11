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    嘿咻太激動！女子陰道「8公分撕裂傷」痛爆 醫：腸子都能看到

    泰國一名女子因與男友發生性行為時太過激動，導致陰道出現長達8公分的嚴重撕裂傷；示意圖。（資料照）

    泰國一名女子因與男友發生性行為時太過激動，導致陰道出現長達8公分的嚴重撕裂傷；示意圖。（資料照）

    2023/02/11 23:53

    〔即時新聞／綜合報導〕情侶、夫妻之間進行床上「運動」時，要小心別太過激動以免受傷。泰國日前發生一起誇張案例，婦產科醫師當榮薩（Dumrongsak Shakirin Luanthong）在臉書上分享，一名女子因為與男友發生性行為時太過激烈，導致陰道出現8公分的嚴重撕裂傷，處理傷口時更能直接看清楚腸子，讓他在進行傷口處理時既不忍又痛心。

    榮薩分享，適當的性愛是一件美好的事，但在過程當中需要顧及且重視女人的感受。過去一名女子被送來醫院時，研判是因發生了危險的性行為，導致陰道出現嚴重撕裂傷，其傷口長達8公分且深入到腹部和子宮，更能直接看清楚腸子，驚悚畫面讓他當下相當震驚。

    榮薩提到，後來必須先從女病患的腹部動刀，再進行陰道縫合手術才成功替她止血。手術過程中，內心感到無比心痛以及不捨，當下意識到成為一名婦產科醫生相當不容易。

    文章曝光後吸引許多網友討論，其中也有不少網友擔心女子可能遭性侵或是下體被異物以不正當方式侵入。對此榮薩也低調回應，表示這位女病患就是因和男友發生不正當的性行為，才會引起如此嚴重的傷勢。

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