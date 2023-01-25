愛愛痛爆！女子性生活超不順 懷孕檢查才知自己有「兩個陰道」

蘿絲過去發生性行為時都會非常疼痛，經檢查後發現原來自己有兩個陰道。示意圖。（資料照）

2023/01/25 19:42

〔即時新聞／綜合報導〕澳洲女子蘿絲（Scarlett Rose）過去幾年發生性行為時，都會莫名感覺非常疼痛，後來在懷孕後進行手術時，醫生才驚覺原來蘿絲有「兩個陰道」，導致性交時會議常疼痛。

綜合外媒報導，現年已經30歲的蘿絲已經是一個孩子的媽媽，她回憶起18歲剛成年時，一開始發生性行為的經驗非常痛，原本以為是自己還沒有準備好，但後來幾次經驗也是相當疼痛。

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蘿絲指出，後續決定就醫後，儘管做了抹片、內視鏡以及超音波檢查，醫師們仍找不出造成疼痛的原因。整個過程相當煎熬，導致蘿絲相當痛苦又焦慮，期間甚至有朋友告訴她，或許是心理因素造成的。

直到在21歲那年，蘿絲遇到了現任丈夫傑米（Jamie），儘管兩人剛開始的性生活並不順利，但後來他們仍共結連理，蘿絲也在2014年成功懷孕。就在懷孕21週的產檢時，婦產科醫師發現其子宮頸偏弱，恐怕有早產的可能，於是先進行手術。同時在手術中發現，原來蘿絲患有陰道發育異常，導致陰道中多隔了一層膜，形成了「兩個陰道」，在進行性行為時才會產生劇痛。

後來醫師切除了陰道內的隔膜，蘿絲成功變回一個陰道，孩子也順利出生，蘿絲希望能藉自己的經驗，來讓更多女性了解這種疾病。

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