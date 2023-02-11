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    乘客痛哭！達美航空引擎起火 緊急降落蘇格蘭

    達美航空班機從蘇格蘭愛丁堡飛往美國紐約時引擎起火，使得機上旅客崩潰痛哭。達美航空客機示意圖。（美聯社）

    達美航空班機從蘇格蘭愛丁堡飛往美國紐約時引擎起火，使得機上旅客崩潰痛哭。達美航空客機示意圖。（美聯社）

    2023/02/11 11:33

    〔即時新聞／綜合報導〕達美航空209號航班，10日上午從蘇格蘭愛丁堡飛往美國紐約時引擎起火，使得機上旅客崩潰痛哭，幸好飛機緊急降落在蘇格蘭格拉斯哥普雷斯特威克機場後一切平安。

    據蘇格蘭媒體《Edinburgh Live》報導，乘客尼斯貝特（Julie Nisbe）表示，她和朋友搭機時看到有不明液體從機身流出，雖然覺得很奇怪但沒想太多，孰料客機起飛後噪音非常大，緊接著座椅螢幕的電源被切斷，機師還跑到在走道上不知在忙什麼，事情似乎相當嚴重。

    從現場影片可以看到，達美航空班機當時一側機翼下方的引擎噴出火焰，尼斯貝特透露接著機師宣布轉降格拉斯哥普雷斯特威克，但由於太吵了幾乎聽不到在講什麼。

    尼斯貝特回憶，飛機下降後噪音就消失了，感覺像是引擎熄火一樣，乘客們開始痛哭起來，她也緊緊握著朋友的手，那時她一度覺得自己無法生還了，直到客機成功落地後，機艙內這才響起鼓掌聲和口哨聲。

    蘇格蘭當局表示，10日上午11時23分，消防單位前往格拉斯哥普雷斯特威克機場進行協助，達美航空也證實209號航班出現機械故障，將安排旅客轉搭其他客機飛往紐約。

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