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    傻眼！美國男在星巴克買2杯咖啡 被誤收13萬元小費

    美國男子去星巴克買2杯咖啡，沒想到被收取4444.44美元小費。星巴克咖啡杯示意圖。（法新社）

    美國男子去星巴克買2杯咖啡，沒想到被收取4444.44美元小費。星巴克咖啡杯示意圖。（法新社）

    2023/02/11 09:32

    〔即時新聞／綜合報導〕美國奧克拉荷馬州土爾沙36歲男子奧戴爾（Jesse O'Dell），日前在星巴克購買特大杯美式和加了1份濃縮咖啡的特大杯焦糖星冰樂，2杯飲料總共花了11.83美元（約新台幣357元），沒想到他以信用卡付款後竟被收取4444.44美元（約新台幣13.4萬元）小費，讓奧戴爾相當傻眼。

    《NBC》報導，奧戴爾回憶，他在1月7日購買咖啡時按下「不付小費」的選項，孰料妻子2天後購物時刷卡不過，這時他才知道自己被星巴克收了一筆相當大的款項。

    奧戴爾妻子打電話給信用卡公司後，得知問題出在星巴克小費上面，因此奧戴爾聯絡星巴克希望能退回小費，卻被告知這是合法收費沒法退回，經過和好幾名主管溝通後，星巴克這才同意寄送支票。

    不過，星巴克退款支票遲遲沒有寄達，讓奧戴爾不得不取消原定回妻子娘家泰國旅遊的打算，奧戴爾表示，當有好幾千美元尚未寄來時，他們真的沒有心情出國觀光。

    奧戴爾在等待的過程中報了警，因為他不確定自己是否能拿回錢，同時也想知道怎麼會出現小費。土爾沙警方於1月26日展開調查後，認為小費可能是機器錯誤或意外添加的，當天工作的星巴克職員沒有任何詐欺跡象。

    星巴克發言人於當地時間2月10日對此表示，這起事件已經解決了，顧客在2月6日已將支票兌現。奧戴爾也證實他把錢拿回來了，不過他透露自己和妻子戒掉每週去星巴克好幾次的習慣，現在改成自己泡咖啡。

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