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    豪奢杜拜將成最環保城市 2027年實現無油計程車

    杜拜將在2027年前，把城市內所有計程車換成電氫混合車輛。（路透社）

    杜拜將在2027年前，把城市內所有計程車換成電氫混合車輛。（路透社）

    2023/02/07 11:59

    〔即時新聞／綜合報導〕杜拜道路交通管理局（RTA）日前批准一項計畫，期望能在2027年以電氫混合動力的車輛，汰換所有使用石油的計程車，向2050年零排放的目標更靠進一步。RTA總幹事表示，從2008年開始實驗的結果證實，環保車輛可以帶來正面的環境效益，加上混合動力車的壽命比普通汽車長，從長遠來看成本更低。

    綜合外媒報導，杜拜道路交通管理局（RTA）宣布要在2027年前，將城市內所有的計程車轉為無油車輛，以電氫混合動力車取代普通車輛。RTA 總幹事兼執行董事會主席泰爾（Mattar Al Tayer）表示，這個計畫符合中央政府的環境永續方針，減少碳排量，引領國家向綠色交通邁進，目前杜拜有72%的計程車已經改成環保車輛，共計8221台混合動力車。

    泰爾透露，RTA從2008年就開始將部分的計程車輛換成油電混合車試驗，成為綠色交通的先驅。他也強調，混合動力車的使用壽命比起石油氣車還要更長，從購買價格、維護及燃料費、保險費與其他相關成本，從長遠來看可能比普通車輛少50%。混合動力車原本最令人詬病的充電時長，從舊型電動汽車的8小時，到如今加入氫氣技術後，大大的縮短為僅1.5小時。

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