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    政府沒資格干預如何煮飯！紐約州擬禁用瓦斯惹議

    紐約州州長霍赫爾（Kathy Hochul）提議禁止該州的新建築使用瓦斯。（美聯社）

    紐約州州長霍赫爾（Kathy Hochul）提議禁止該州的新建築使用瓦斯。（美聯社）

    2023/01/12 17:19

    〔即時新聞／綜合報導〕紐約州（State of New York）州長霍赫爾（Kathy Hochul）日前提議禁止該州的新建築使用瓦斯，包括瓦斯爐和暖氣設備等，以因應全球氣候變遷的挑戰。

    綜合外媒報導，紐約州州長霍赫爾在首次州情咨文中，提議紐約州應禁止在新建築中使用瓦斯。提案將於2025年開始逐步實施、2028年全面禁止在新建建築中使用瓦斯、並於2030年進一步禁止瓦斯爐在紐約州販售。

    紐約州州長霍赫爾表示，瓦斯的主要成分甲烷是一種溫室氣體，不利於日漸惡化的地球環境；而諸如瓦斯爐等設備，會洩漏大量甲烷和氮氧化物，引發人類氣喘和其他呼吸道疾病，霍赫爾說：「禁止建築物使用瓦斯，是減少碳排放、保護公眾健康的必要步驟」。

    近年包括紐約、舊金山等城市，皆先後頒布了對新建築使用瓦斯設備的禁令，加州也正考慮跟進。全面禁用瓦斯爐的作法，引起瓦斯業者和反對者的抨擊，近20多個州政府通過法律反制，明確阻止境內城市通過類似禁令。瓦斯業者認為，瓦斯有害健康的說法不僅缺乏根據，禁止使用瓦斯也將加重消費者的開支。

    美國消費品安全委員會（CPSC）也考慮在全國範圍內禁用瓦斯爐，民主黨參議員曼欽（Joe Manchin）對此憤怒回應：「這一舉措將是災難的開端，聯邦政府沒有資格限制美國家庭如何煮飯」。美國瓦斯協會（AGA）負責能源市場分析的副主席梅耶（Richard Meyer）則表示，任何禁止瓦斯爐的做法，將讓每天都要使用這項基本燃料的美國民眾深感不安。

    民主黨參議員曼欽（Joe Manchin）認為政府沒資格限制美國家庭如何煮飯。（路透）

    民主黨參議員曼欽（Joe Manchin）認為政府沒資格限制美國家庭如何煮飯。（路透）

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