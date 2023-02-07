美國海軍選擇 Textron King Air 260 教練機取代 T-44

圖為美國海軍現役T-44 Pegasus教練機。（圖片擷取自海軍航空系統司令部官網）

2023/02/07 12:55

〔即時新聞／綜合報導〕外媒報導，美國海軍（USN）已選擇Textron King Air 260（將訂為T-54）來取代Beechcraft King Air 90（代號T-44 Pegasus）雙引擎教練機。

T-44 Pegasus是德事隆航空（Textron）集團旗下比奇公司（Beechcraft）1964年首飛的Beechcraft King Air 90（代號為T-44 Pegasus）雙引擎教練機增壓版，於1977交付美國海軍並啟用。

請繼續往下閱讀...

根據軍事網站詹氏（Janes）報導，美國海軍1月25日宣布初始合約以1.13億美元的價格訂購10架T-54，可選擇最多64架飛機，這些飛機將被命名為T-54A多引擎訓練系統 （METS）。

美國海軍表示，預計交付時間為2024年至2026年。T-44退役將在第一批T-54交付後六個月開始。T-54將配備多功能顯示器、自動相關監視廣播（ADS-B）轉發器、氣象雷達和老化的T-44所缺乏的其他現代系統。

美國海軍項目經理Holly Shoger上尉說：「新的METS飛機將使我們能夠通過一個更現代的先進平台來培訓各軍種的飛行員。」、「T-54A將包括最新的航空電子設備和導航，例如虛擬實境設備。」

圖片為德事隆航空的Textron King Air 260飛機。（圖片擷取自Textron Aviation官網）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法