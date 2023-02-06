烏克蘭的美國志願醫生遭俄羅斯飛彈攻擊遇難

圖為無國界醫生皮特·利德（Pete Reed）在烏克蘭。（圖片擷取自無國界醫生官網）

2023/02/06 10:55

〔即時新聞／綜合報導〕一名前往烏克蘭的美國退伍軍醫，34歲的皮特·利德（Pete Reed），在抵達烏克蘭數週後遇難。

根據英國《衛報》報導，皮特·利德 週四在東部城市巴赫穆特（Bakhmut）幫助疏散平民時被飛彈擊中身亡，巴赫穆特已成為激烈戰鬥的焦點。

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據《基輔獨立報》報導，砲擊造成約5人受傷。最近幾週，巴赫穆特和鄰近的索萊達爾鎮（Soledar）一直是俄羅斯軍隊和瓦格納僱傭軍猛烈砲擊和地面襲擊的焦點。

無國界醫生（GoDocs）執行長安德魯·勒斯蒂格（Andrew Lustig）表示，利德於1月加入無國界醫生，擔任人道主義非營利性志願者組織的烏克蘭農村地區主任。利德曾是美國海軍陸戰隊並兩次在阿富汗赫爾曼德服役。退役後，2012年桑迪颶風襲擊他的家鄉後，他與災難響應組織Team Rubicon一起工作；2015年底，在針對伊斯蘭國（IS）的全球「反恐戰爭」高峰期間，利德繼續在伊拉克北部開展醫療培訓行動。

他的訓練使他成為庫德族敢死軍醫療隊的先鋒，並在摩蘇爾戰役中與伊拉克特種部隊並肩作戰試圖從伊斯蘭國手中奪回摩蘇爾。在伊拉克擔任醫生期間，利德治療了10,000多名從老人到年僅五歲的兒童患者。利德最終創立了全球醫療響應組織（Global Response Medicine），這是一家由退伍軍人領導的國際醫療非政府組織，為各個前線提供人道援助。憑藉GRM，利德參與了伊拉克、也門、敘利亞和波蘭的緊急行動。

無國界醫生的聲明表示，GoDocs團隊對此消息感到震驚，我們在烏克蘭和世界各地的人道主義援助夥伴也是如此。皮特是人道主義工作的燈塔，一位令人難以置信的遠見卓識、領導者、富有同情心的護理工作者，也是我們所有人的靈感來源。他無私地將自己的一生奉獻給了他人，尤其是那些受災難和戰爭影響的人。皮特在他33年的人生中取得的成就比我們大多數人一生中取得的成就還要多。

據《衛報》報導，自去年2月24日俄羅斯發動入侵以來，至少有七名美國人，包括志願戰士，在烏克蘭喪生。

圖為無國界醫生皮特·利德（Pete Reed）在伊拉克。（圖片擷取自@CengizYar）

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