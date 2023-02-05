為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 社會 生活 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 健康 地產 專區 服務
自由電子報APP 自由電子報粉絲團 自由電子報Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　國際

    中國女子買沖繩無人島 網友：解放軍方便過去嗎？

    近日中國一名女子表示，自己在日本沖繩買下一座無人島。中國網友則問「中國軍隊過去方便嗎？」。（圖擷取自微博）

    近日中國一名女子表示，自己在日本沖繩買下一座無人島。中國網友則問「中國軍隊過去方便嗎？」。（圖擷取自微博）

    2023/02/05 21:26

    〔即時新聞／綜合報導〕近日中國一名女子表示，自己在日本沖繩斥巨資買下一座無人島，成為島主並擁有永久使用權，引來不少關注。這座無人島距離駐日美軍的「嘉手納空軍基地」僅有60公里，有中國網友則問「解放軍過去方便嗎？」。

    綜合中國媒體報導，這位來自山東的張姓女子表示，家族經營地產和金融公司，而自己在2014年創業，經營餐飲行業。而這座無人島其實是家族公司買下的。

    張姓女子透露，2019年該島前島主的朋友聯繫她詢問購買意願。同年7月，有預告顯示這座島要拍賣，但因外部原因拍賣取消。但事後家族公司介入，最後在2021年完成所有權證轉讓並登記完成，因此「這座島只有拍賣預告，實際上的拍賣程序沒有完成過」。

    張姓女子也表示，整座島共917筆所有權證，她購入了720筆，剩下則屬於隔壁村和民間所有。這座無人島總面積達70萬平方公尺（約21萬坪），購買目的則是未來自家留下慢慢建設或用於度假，也可轉賣租賃，或與其他公司合作開發。

    這座無人島位於沖繩北部，名為「屋那霸島」，是沖繩縣島尻郡伊是名村所屬的島嶼。屋那霸島距離美軍位於沖繩的「嘉手納空軍基地」僅約60公里，離美國海軍陸戰隊進駐的「普天間海軍陸戰隊航空基地」則約70公里。

    而有網友也在媒體報導的留言區稱「中國軍隊過去方便嗎？」、「和東部戰區合作開發」、「建個中國軍事基地」、「那就租給中國軍隊使用吧」。

    據了解，日本販售無人島已是常態，甚至也有專營無人島買賣的不動產業者，除了日本的島嶼，也經手他國島嶼買賣。例如在日本販售無人島不動產網站「aqua-styles」上就可見，有不少日本和國外的無人島等待販售。

    相關新聞請見︰

    https://tianmunews.com/news.html?id=744252&source=1

    女子表示，這座無人島其實是家族公司買下，未來將用於自家建設、度假，轉賣租賃，或與其他公司合作開發。（圖擷取自微博）

    女子表示，這座無人島其實是家族公司買下，未來將用於自家建設、度假，轉賣租賃，或與其他公司合作開發。（圖擷取自微博）

    對此有中國網友留言表示「中國軍隊過去方便嗎？」、「和東部戰區合作開發」。（圖擷取自微博）

    對此有中國網友留言表示「中國軍隊過去方便嗎？」、「和東部戰區合作開發」。（圖擷取自微博）

    這座名為「屋那霸島」的無人島距離美軍位於沖繩的「嘉手納空軍基地」僅約60公里。（圖擷取自Google地圖）

    這座名為「屋那霸島」的無人島距離美軍位於沖繩的「嘉手納空軍基地」僅約60公里。（圖擷取自Google地圖）

    日本販售無人島已是常態，甚至也有專營無人島買賣的不動產業者，除了日本的島嶼，也經手他國島嶼買賣。（圖擷取自aqua-styles官網）

    日本販售無人島已是常態，甚至也有專營無人島買賣的不動產業者，除了日本的島嶼，也經手他國島嶼買賣。（圖擷取自aqua-styles官網）

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    相關新聞
    谷阿莫參選時力決策委員 B站微博全被封 中網友崩潰：太失望了
    2023/02/05 19:54

    谷阿莫參選時力決策委員 B站微博全被封 中網友崩潰：太失望了
    49車追撞！中國湖南國道慘劇延燒6小時 已知16死66傷
    2023/02/05 19:48

    49車追撞！中國湖南國道慘劇延燒6小時 已知16死66傷

    三重新未來 六都唯一新市政特區
    軍情動態》中國2軍艦穿越宮古海峽 日方軍機警戒監控
    2023/02/03 10:33

    軍情動態》中國2軍艦穿越宮古海峽 日方軍機警戒監控
    日本石垣空拍調查釣島 中國海警船來亂
    2023/01/31 05:30

    日本石垣空拍調查釣島 中國海警船來亂
    停發不到20天 中國宣布恢復核發日本人赴中簽證
    2023/01/29 16:11

    停發不到20天 中國宣布恢復核發日本人赴中簽證
    反制中國南海武力！ 菲希望日本支援更多軍備
    2023/01/25 19:57

    反制中國南海武力！ 菲希望日本支援更多軍備
    國際今日熱門

    網友回應

    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播