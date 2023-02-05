中國女子買沖繩無人島 網友：解放軍方便過去嗎？

近日中國一名女子表示，自己在日本沖繩買下一座無人島。中國網友則問「中國軍隊過去方便嗎？」。（圖擷取自微博）

2023/02/05 21:26

〔即時新聞／綜合報導〕近日中國一名女子表示，自己在日本沖繩斥巨資買下一座無人島，成為島主並擁有永久使用權，引來不少關注。這座無人島距離駐日美軍的「嘉手納空軍基地」僅有60公里，有中國網友則問「解放軍過去方便嗎？」。

綜合中國媒體報導，這位來自山東的張姓女子表示，家族經營地產和金融公司，而自己在2014年創業，經營餐飲行業。而這座無人島其實是家族公司買下的。

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張姓女子透露，2019年該島前島主的朋友聯繫她詢問購買意願。同年7月，有預告顯示這座島要拍賣，但因外部原因拍賣取消。但事後家族公司介入，最後在2021年完成所有權證轉讓並登記完成，因此「這座島只有拍賣預告，實際上的拍賣程序沒有完成過」。

張姓女子也表示，整座島共917筆所有權證，她購入了720筆，剩下則屬於隔壁村和民間所有。這座無人島總面積達70萬平方公尺（約21萬坪），購買目的則是未來自家留下慢慢建設或用於度假，也可轉賣租賃，或與其他公司合作開發。

這座無人島位於沖繩北部，名為「屋那霸島」，是沖繩縣島尻郡伊是名村所屬的島嶼。屋那霸島距離美軍位於沖繩的「嘉手納空軍基地」僅約60公里，離美國海軍陸戰隊進駐的「普天間海軍陸戰隊航空基地」則約70公里。

而有網友也在媒體報導的留言區稱「中國軍隊過去方便嗎？」、「和東部戰區合作開發」、「建個中國軍事基地」、「那就租給中國軍隊使用吧」。

據了解，日本販售無人島已是常態，甚至也有專營無人島買賣的不動產業者，除了日本的島嶼，也經手他國島嶼買賣。例如在日本販售無人島不動產網站「aqua-styles」上就可見，有不少日本和國外的無人島等待販售。

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https://tianmunews.com/news.html?id=744252&source=1

女子表示，這座無人島其實是家族公司買下，未來將用於自家建設、度假，轉賣租賃，或與其他公司合作開發。（圖擷取自微博）

對此有中國網友留言表示「中國軍隊過去方便嗎？」、「和東部戰區合作開發」。（圖擷取自微博）

這座名為「屋那霸島」的無人島距離美軍位於沖繩的「嘉手納空軍基地」僅約60公里。（圖擷取自Google地圖）

日本販售無人島已是常態，甚至也有專營無人島買賣的不動產業者，除了日本的島嶼，也經手他國島嶼買賣。（圖擷取自aqua-styles官網）

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