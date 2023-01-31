日本石垣空拍調查釣島 中國海警船來亂

（取自產經新聞網站）

2023/01/31 05:30

日10艘巡邏船護航 與中方叫陣

〔駐日特派員林翠儀／東京卅日報導〕日本沖繩縣石垣市長中山義隆廿九日親自率領調查團，前往釣魚台周邊的日本領海，進行釣魚台的生態調查，中國派出四艘海警船侵入領海試圖干擾，日本海上保安廳則派出十艘巡邏船護航，嚴防中方船隻靠近。石垣市今年的調查首次使用無人機在釣魚台空拍，所幸並未遭到中方電波干擾，調查順利結束。中山義隆預定卅一日召開記者會公開空拍影像。

東京都曾在二○一二年進行釣魚台生態調查，但當時並未登陸，僅在船上進行目視觀測。石垣市去年一月也進行過調查，同樣未登陸、僅以目視調查。時隔一年，石垣市委託東海大學海洋政策教授山田吉彥率領研究團隊進行調查，中山義隆和石垣市議員友寄永三及產經新聞記者等人同行。

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調查團從石垣島出發，經過十小時航行，在卅日清晨六時進入釣魚台周邊的日本領海，尚未進入領海前即有中國海警船試圖靠近干擾，海保巡邏船則執行護航行動，並與中國海警船相互叫陣，雙方都主張該處為本國領海。

這次調查雖依舊未登陸，卻首次使用無人機進行空拍，四次空拍時間達卅分鐘，並未遭到中方電波干擾。東海大學研究團隊指出，空拍調查成功的意義重大，透過詳細分析圖像，可能會有新的發現。中山義隆表示，尖閣諸島（釣魚台列嶼）是石垣市的行政區之一，將以這次調查取得的基本數據，考慮運用在漁業等各種措施。

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