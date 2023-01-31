為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 社會 生活 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 健康 地產 專區 服務
自由電子報APP 自由電子報粉絲團 自由電子報Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　國際

    日本石垣空拍調查釣島 中國海警船來亂

    （取自產經新聞網站）

    （取自產經新聞網站）

    2023/01/31 05:30

    日10艘巡邏船護航 與中方叫陣

    〔駐日特派員林翠儀／東京卅日報導〕日本沖繩縣石垣市長中山義隆廿九日親自率領調查團，前往釣魚台周邊的日本領海，進行釣魚台的生態調查，中國派出四艘海警船侵入領海試圖干擾，日本海上保安廳則派出十艘巡邏船護航，嚴防中方船隻靠近。石垣市今年的調查首次使用無人機在釣魚台空拍，所幸並未遭到中方電波干擾，調查順利結束。中山義隆預定卅一日召開記者會公開空拍影像。

    東京都曾在二○一二年進行釣魚台生態調查，但當時並未登陸，僅在船上進行目視觀測。石垣市去年一月也進行過調查，同樣未登陸、僅以目視調查。時隔一年，石垣市委託東海大學海洋政策教授山田吉彥率領研究團隊進行調查，中山義隆和石垣市議員友寄永三及產經新聞記者等人同行。

    調查團從石垣島出發，經過十小時航行，在卅日清晨六時進入釣魚台周邊的日本領海，尚未進入領海前即有中國海警船試圖靠近干擾，海保巡邏船則執行護航行動，並與中國海警船相互叫陣，雙方都主張該處為本國領海。

    這次調查雖依舊未登陸，卻首次使用無人機進行空拍，四次空拍時間達卅分鐘，並未遭到中方電波干擾。東海大學研究團隊指出，空拍調查成功的意義重大，透過詳細分析圖像，可能會有新的發現。中山義隆表示，尖閣諸島（釣魚台列嶼）是石垣市的行政區之一，將以這次調查取得的基本數據，考慮運用在漁業等各種措施。

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    國際今日熱門

    網友回應

    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播