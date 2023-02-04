中國間諜氣球》美專家：可能用先進AI技術 3優勢勝過衛星

在美國蒙大拿州上空被發現的中國間諜氣球。（美聯社）

2023/02/04 18:13

〔編譯管淑平／綜合報導〕中國疑似間諜氣球入侵美國敏感的飛彈基地所在地上空，美國專家4日指出，這枚氣球或許是利用先進人工智慧（AI）技術導航，華府智庫「馬拉松倡議」（The Marathon Initiative）的偵察氣球專家威廉．金恩（William Kim）說，偵察氣球是很有用的偵察工具，且難以擊落。

金恩說，在蒙大拿上空出現的這枚中國氣球看來像普通的氣象氣球，但是有明顯的特點：相當大，可見的「酬載物」—用於導引和收集資訊的電子設備—和大型太陽能板。此外，這枚氣球顯然有美軍尚未實際應用的先進導向技術。

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這名專長偵察氣球的專家指出，人工智慧現在已可使用在氣球上，只要判讀氣球周圍空氣來調整高度，導引氣球往要去的方向，這當中也可能涉及與基地之間的無線電通訊。

金恩說，由於衛星已經愈加容易受到來自地球和太空的攻擊，間諜氣球具備獨特優勢：首先，不容易被雷達偵測到，「這是不會反射的材料，不是金屬，因此，就算這些氣球擴張到相當龐大，偵測到氣球也仍會是個問題」。

氣球上搭載物也可能被忽視。另外，與情報機關使用在地球軌道上的衛星相比，氣球具有能對偵察目標保持相對固定位置的優勢，「相較於低地軌道衛星，這些東西（間諜氣球）能停留在上空，一次停留好幾個月。」

至於為何難以擊落，金恩說，因為這類氣球使用氦氣，不是遭射擊就會爆炸、爆裂成一團火球；若在氣球上打個洞，也只是非常緩慢地洩氣。他舉例，1998年加拿大空軍派出F-18戰鬥機試圖擊落一枚氣象氣球，「發射了1000枚20公釐口徑子彈，但是該枚氣球還是在空中停留了6天才終於落下。」他說，也無法確定地對空飛彈是否能派上用場，因為這類飛彈的導引系統，是針對打擊快速移動的飛彈和飛機設計。

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