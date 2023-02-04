1/28就知情！《彭博》還原拜登「放飛」中國間諜氣球過程

中國一顆偵察氣球進入美國領空，引發新一輪美中信任風波。（美聯社）

2023/02/04 17:10

〔編譯孫宇青／綜合報導〕中國一顆「間諜氣球」現蹤美國本土上空，令美中兩國再生齟齬。《彭博》3日引述知情人士說法，還原美國政府處理過程，指白宮早在1月28日就知道這顆氣球進入美國領空，但對是否將它擊落躊躇不決，不料蒙大拿州媒體搶先報導此事，才迫使拜登政府加速討論，結果被共和黨狠批行事軟弱。

據了解，白宮在1月28日得知一個不明飛行物體進入美國上空，之後一度飛走，又在1月31日重新進入美國。時值國務卿布林肯即將訪中之際，白宮希望低調處理此事。

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事實上，在蒙大拿州民眾看到這顆氣球時，拜登早已獲取相關簡報，白宮上下對於是否將它擊落沒有定見。由於這顆氣球的位置接近美國空軍馬姆斯卓基地，該處儲藏大量美軍義勇兵洲際彈道飛彈，讓情況更加棘手。白宮很清楚，共和黨對於2024年總統大選野心勃勃，勢必窮追猛打哪一黨對中國更加強硬的話題。

2月1日，當氣球繼續在蒙大拿州上空盤旋，拜登與國安會議幕僚開會進行更詳細討論。拜登主張擊落氣球，但國防部長奧斯汀、參謀首長聯席會議主席密利等資深國防顧問，都堅持擊落氣球會對平民造成傷害。

拜登最後決定讓氣球繼續飛，同時向中國駐美大使館尋求解釋，卻一直未能得到滿意答覆。美國官員直言，中方的回覆令人困惑，而中方本身似乎也對這起奇怪事件措手不及。白宮當時選擇不向大眾公開此事，但蒙大拿州地方媒體《比靈斯日報》（Billings Gazette）在2日披露此事，還附上照片，全國性媒體跟進只是時間早晚問題，才讓拜登政府不得不公開回應。

至此，白宮內部開始加速討論，並在2日下午5時15分公布中國間諜氣球的消息，且立刻得向國會議員說明，拜登政府預計下週向聯邦參、眾議院情報委員會的主席及資深議員報告此事。

五角大廈官員為了不將事件鬧大，強調事件不是第一次發生，過去幾年都曾觀察到類似情況，包括前總統川普執政時期，但這個說法立即惹惱眾多共和黨人。川普、前國務卿龐皮歐等人，都譴責拜登政府沒有第一時間射下氣球是懦弱的表現。

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