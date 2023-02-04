為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 社會 生活 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 健康 地產 專區 服務
自由電子報APP 自由電子報粉絲團 自由電子報Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　國際

    不排除擊落中國間諜氣球 美軍方和NASA討論殘骸落點

    美國密切關注中國間諜氣球動向。（美聯社）

    美國密切關注中國間諜氣球動向。（美聯社）

    2023/02/04 11:50

    〔即時新聞／綜合報導〕中國間諜氣球在美國領空飛行引發軒然大波。外界最好奇的，就是為何不直接將氣球擊落？美方最初說法為，與氣球所偵察到的資料相較，將其擊落後殘骸所造成的潛在傷害風險更高。但官方表示，這不代表他們不會改變心意，也已經和美國太空總署（NASA）討論殘骸可能的掉落區域。

    《CNN》報導，有鑑於中國偵察氣球行經的路線包括美軍洲際彈道飛彈發射井等機敏地區，為什麼不將其擊落的質疑此起彼落。高階國防官員當地時間週四說明，經評估，氣球不會對美國本土的個人或民航在物理上產生危害，現階段對情報領域的威脅也不至太嚴重。因此，即便擊落後殘骸砸傷民眾或財產的機率不高，仍不值得這麼做。

    報導指出，美國北方司令部正和NASA協調來判定擊落氣球後殘骸可能的掉落區域。不過現階段的評估是殘骸所產生的風險大於其它危害。

    但官員強調，這不意味著最後不會將其擊落。只要呈現出來的風險有所變化，美方就有別的選擇來處理這顆氣球，「我們已和中方表達在處置這件事情上的嚴肅態度。但我們也表明會盡一切所能來保護美國人民和領土。」

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    相關新聞
    美緊急通報！另一顆中國間諜氣球經過拉丁美洲上空
    2023/02/04 09:19

    美緊急通報！另一顆中國間諜氣球經過拉丁美洲上空
    中國「間諜氣球」闖美國！布林肯暫緩訪中
    2023/02/04 05:39

    中國「間諜氣球」闖美國！布林肯暫緩訪中

    全新市政特區在三重 要卡位趁現在
    自由爆新聞》冷戰愛用軍備驚現！中國「間諜氣球」直闖美上空
    2023/02/03 20:30

    自由爆新聞》冷戰愛用軍備驚現！中國「間諜氣球」直闖美上空
    中國偵察氣球飛美上空 重點一次看
    2023/02/03 12:08

    中國偵察氣球飛美上空 重點一次看
    疑中國「間諜氣球」飛進美領土 官員建議拜登別擊落曝原因
    2023/02/03 08:54

    疑中國「間諜氣球」飛進美領土 官員建議拜登別擊落曝原因
    國際今日熱門

    網友回應

    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播