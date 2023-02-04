不排除擊落中國間諜氣球 美軍方和NASA討論殘骸落點

美國密切關注中國間諜氣球動向。（美聯社）

2023/02/04 11:50

〔即時新聞／綜合報導〕中國間諜氣球在美國領空飛行引發軒然大波。外界最好奇的，就是為何不直接將氣球擊落？美方最初說法為，與氣球所偵察到的資料相較，將其擊落後殘骸所造成的潛在傷害風險更高。但官方表示，這不代表他們不會改變心意，也已經和美國太空總署（NASA）討論殘骸可能的掉落區域。

《CNN》報導，有鑑於中國偵察氣球行經的路線包括美軍洲際彈道飛彈發射井等機敏地區，為什麼不將其擊落的質疑此起彼落。高階國防官員當地時間週四說明，經評估，氣球不會對美國本土的個人或民航在物理上產生危害，現階段對情報領域的威脅也不至太嚴重。因此，即便擊落後殘骸砸傷民眾或財產的機率不高，仍不值得這麼做。

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報導指出，美國北方司令部正和NASA協調來判定擊落氣球後殘骸可能的掉落區域。不過現階段的評估是殘骸所產生的風險大於其它危害。

但官員強調，這不意味著最後不會將其擊落。只要呈現出來的風險有所變化，美方就有別的選擇來處理這顆氣球，「我們已和中方表達在處置這件事情上的嚴肅態度。但我們也表明會盡一切所能來保護美國人民和領土。」

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