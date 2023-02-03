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    軍情動態》美查獲伊朗走私軍火 3千把中國步槍震撼場面曝光

    美國中央司令部（USCENTCOM）1日表示，在1月與盟國進行的聯合海上攔截行動中，查獲一大批從伊朗走私至葉門的軍火，包含3000把中國製的突擊步槍與反戰車飛彈。（圖擷取自美國中央司令部推特）

    美國中央司令部（USCENTCOM）1日表示，在1月與盟國進行的聯合海上攔截行動中，查獲一大批從伊朗走私至葉門的軍火，包含3000把中國製的突擊步槍與反戰車飛彈。（圖擷取自美國中央司令部推特）

    2023/02/03 19:48

    〔即時新聞／綜合報導〕美國中央司令部（USCENTCOM）1日表示，在1月與盟國進行的聯合海上攔截行動中，查獲一大批從伊朗走私至葉門的軍火，包含高達3000把中國製的突擊步槍與反戰車飛彈。

    《法新社》2日報導，負責美國中東和中亞地區軍事行動的美國中央司令部1日發布聲明表示，1月15日於阿曼灣開展的聯合海上攔截行動中共查獲3000把突擊步槍、57萬8000發子彈和23枚反戰車飛彈。

    這些武器包含中國製的56式突擊步槍、80式通用機槍、部分俄製突擊步槍與9M133短號反戰車飛彈（Kornet）。

    中央司令部表示，此次行動是沿著過往伊朗非法販運軍火至葉門的海上航線進行，為定期開展的海上區域安全行動，已在2個月內攔截至少5000多件軍火和至少160萬發子彈。

    不過伊朗外交部發言人卡納尼（Nasser Kanani）則反嗆美方，稱其說法是「出於政治動機」，旨在「誤導世界人民」，且向入侵葉門的國家出售武器的國家「不該指責其他國家」。

    卡納尼所指的是沙烏地阿拉伯於2015年開始的打擊葉門胡賽武裝（Houthi）行動，美國在此期間為沙烏地阿拉伯提供武器。伊朗則不斷非法走私軍火以支持胡賽武裝勢力。

    除了胡賽武裝的因素，葉門近年早已成為東非武器走私的重要樞紐，走私商會將武器出售給索馬利亞、蘇丹等地的叛亂分子。

    查獲的武器包含中國製的56式突擊步槍、80式通用機槍、部分俄製突擊步槍與9M133短號反戰車飛彈（Kornet）。（圖擷取自美國中央司令部推特）

    查獲的武器包含中國製的56式突擊步槍、80式通用機槍、部分俄製突擊步槍與9M133短號反戰車飛彈（Kornet）。（圖擷取自美國中央司令部推特）

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