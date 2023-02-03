香港政府送50萬張機票救觀光 最快3月可登記

香港政府２日舉辦Hello Hong Kong啟動儀式。（香港旅遊發展局提供）

2023/02/03 00:06

〔記者陳心瑜／台北報導〕送機票救觀光！香港政府昨天（2日）宣布送出50萬張機票給國際觀光客，最快今年3月起可透過國泰航空、香港快運和香港航空等3家航空公司登記。 據香港旅遊發展局官網公告，台灣人（其他市場）最快5月份起可登記。

香港旅遊發展局官網公告，「免費機票」將分為大抽獎、先到先得、「買一（或以上）送一」或遊戲等方式分階段贈送，第1階段將於今年3月1日起開始登記，預計東南亞市場訪港3月1日起、中國訪港4月起、東北亞（日韓）訪港5月起、其他市場訪港5月起、香港人飛往他國外7月起。

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香港旅遊發展局表示，現在從台灣入境香港十分方便，台灣旅客只須在登機前提供24小時內做的快篩檢測陰性結果，便可登機赴香港觀光，抵港後即可享受一系列活動，包括進入餐廳用膳、到訪景點等。

香港旅遊發展局主席彭耀佳表示，香港的旅遊大門全面打開，加上近年不斷推陳出新的旅遊元素，旅遊吸引力更勝從前，旅發局透過「Hello Hong Kong」的全方位宣傳，直接向全球送上最親切、最摯誠的歡迎。

彭耀佳表示，有信心憑著香港各式各樣的旅遊體驗，能夠吸引舊雨新知，親臨香港展開精彩難忘的旅程，一同感受這個令人怦然心動的世界級旅遊目的地。

香港旅遊發展局說，除了提供給國際旅客的50萬張免費機票，也提供100萬份「香港有禮」旅客消費優惠券，國際旅客憑券可以在和全港1.6萬間商店使用，包括指定的酒吧、餐廳和酒店享用免費的迎賓飲品，或於交通工具、餐飲、零售、商號及景點兌換優惠。

香港旅遊發展局表示，這項香港國際機場「飛遇世界鉅賞」機票送贈計劃，將向主要客運市場旅客送出約50萬張機票，分階段送出，部分機票提供予旅遊業界及政府機構。除了向海外旅客送贈50萬張機票外，航空公司繼前年（2021年）向香港居民送出6萬張機票以鼓勵接種疫苗後，將於今年夏季再向港人送出 8萬張機票，合計超過70萬張機票會在不同市場透過不同管道送出。65%機票將由航空公司透過其直接渠道或其代理送出，其他機票將預留旅遊相關行業，以振興訪港旅遊業、宣傳香港。

至於港人來台部分，台灣業者觀察，由於目前香港人來台僅能團體行，台灣邊境開放後來台人數恢復不如預期，疫情前9成香港旅客是自由行，目前僅能團體行，大大降低港人來台旅遊意願。

香港旅發局攜手逾16,000間商店，提供至少100萬份「香港有禮」—旅客消費優惠券。（香港旅遊發展局提供）

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