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    香港拚疫後觀光！將向全球贈50萬張機票 首波鎖定泰菲星馬

    香港行政長官李家超今天主持記者會，宣布將贈送50萬張機票給中國大陸及外籍人士，希望帶動觀光人潮。（彭博）

    香港行政長官李家超今天主持記者會，宣布將贈送50萬張機票給中國大陸及外籍人士，希望帶動觀光人潮。（彭博）

    2023/02/02 19:24

    〔中央社〕香港當局為重振疫情後的經濟民生，今天啟動大型對外宣傳活動，準備向中國大陸及海外旅客免費贈送約50萬張機票，促進香港觀光。同時也將在夏季免費贈送8萬張機票給香港民眾。

    港府下午宣布展開名為「你好，香港」的系列活動，並在會展中心舉行啟動儀式，由行政長官李家超主持，包括高層官員及立法會主席梁君彥、旅遊發展局主席彭耀佳、貿易發展局主席林建岳、機場管理局主席蘇澤光等人出席。

    李家超宣布，向全球各地旅客免費贈送合共50萬張機票；機管局行政總裁林天福表示，先前已向3家航空公司購買機票，大部分機票會由航空公司透過海外辦事處贈送。

    林天福說，贈送計畫由3月1日開始，為期6個月，期望獲贈機票的旅客會多帶1至2名旅客來港，預期計畫可以為香港帶來150萬人以上的入境旅客。

    他說，當局依據疫情前來港旅客的分布來決定送贈機票對象，其中亞洲區旅客占75%，泰國、菲律賓、新加坡、馬來西亞等地會最先送出機票，之後是中國大陸及其他市場。

    當局也將於夏季免費送贈8萬張機票給香港市民。

    除了贈送機票，按照「你好，香港」的活動規畫，香港年內將會舉辦多項盛事，以吸引旅客來港，又會派人到海外宣傳香港商機及旅遊等。

    李家超也預定4日率領代表團訪問沙烏地阿拉伯和阿拉伯聯合大公國，宣傳和介紹香港最新情況，以加強香港與兩國的貿易、投資和文化聯繫，為香港爭取商機。

    香港當局為重振疫情後的經濟民生，今天宣布，將向中國及海外旅客免費贈送約50萬張機票，促進觀光。（法新社）

    香港當局為重振疫情後的經濟民生，今天宣布，將向中國及海外旅客免費贈送約50萬張機票，促進觀光。（法新社）

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