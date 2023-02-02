過年過節不想見親戚 義大利法院允孫子免見祖父母

過年過節不想見親戚，義大利有保障了，該國最高法院近日裁定，孩子利益應優於阿公阿嬤，不能強逼「不想要、不受歡迎的關係」，孩子有自我辨識能力後更是如此。（美聯社）

2023/02/02 10:56

〔即時新聞／綜合報導〕過年過節不想見親戚，義大利有保障了，該國最高法院近日裁定，孩子利益應優於阿公阿嬤，不能強逼「不想要、不受歡迎的關係」，孩子有自我辨識能力後更是如此。

《衛報》報導，此裁定原自於一對祖父母控告，他們指控，在愛孫家長阻攔下，他們都看不到兩位愛孫，請法院裁定愛孫家長行為是否損害愛孫健康、權益。

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該官司纏訟多年，原告祖父母在少年法庭、上訴法院都獲勝訴，他們在2019年獲上訴法院許可，在社工陪同下與愛孫會面。上訴法院當時還警告被告愛孫家長，剝奪孩子與其他親戚相處恐造成潛在心理傷害。

被告家長不滿上訴到最高法院，他們指出，家族關係很緊張，孩子們才不喜歡出席家族聚會。

最高法院近日卻做出翻轉裁定，法院指出，毫無疑問的祖孫情對於兩名孩子有益處，但是，兩名孩子已明確表達不喜歡這種關係且不想被迫去見「長輩們」，尤其是在衝突情況下。

該法院最後裁定，孩子利益應優於祖父母，不得強逼「不想要、不受歡迎的關係」。若孩子年滿12歲或者已有自我辨識能力更是如此行事。

《每日郵報》也報導，布雷西亞未成年人法庭庭長馬吉亞 （Cristina Maggia）說明，如果祖孫情或其他長輩之間關係可為孩子帶來幸福感等其他，孩子們當然必須與他們相處，反之若關係只是被強加上去，則是不必然的。

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