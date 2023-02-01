惡質婦產科男醫 竟把女患者就診照無馬PO網

中國一名婦產科男醫師把看診女患者的照片拿出來炫耀，女患者私密處全被看光。（翻攝微博）

2023/02/01 16:06

〔即時新聞／綜合報導〕患者就醫隱私需要保障，但中國一名婦產科男醫師卻把看診女患者的照片拿出來炫耀，女患者私密處全走光，事件引發輿論關注，這名無良醫師目前已被暫時停職。

綜合中媒報導，有中國網友在今年1月31日向媒體爆料，中國江蘇省崑山市第一人民醫院友誼院區一名姜姓婦產科男醫師在今年1月27日以網名為「隨風」參與社群網路「上班與下班的割裂人生」的聊天話題，將自拍照與上班看診女性患者的照片PO出，配文稱「上班絕對嚴肅，下班放浪形骸」。

請繼續往下閱讀...

姜男的原圖並未打上馬賽克，女患者的隱私部位完全外露，有網友問他是否為泌尿科醫師，姜男回覆自己是婦產科醫師。

目擊者不知當事患者當下是否意識清醒，但是見文當下便馬上截圖保存證據，並循姜男先前貼文找到他的就職醫院，當天就打電話給醫院希望院方協助保護患者隱私，孰料醫院竟把目擊者的電話號碼轉給姜男。

姜男2度致電給目擊者，還問目擊者是否為患者本人，並表示醫院要求自己把社群帳號註銷。目擊者事後也把此事檢舉給當地衛建委等相關單位；中媒於今日（2/1）向崑山市詢問此事後續，對方單位回覆姜男已經被暫時停職，該案調查中。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法