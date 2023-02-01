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    遭小粉紅瘋狂攻擊 德駐中大使館罕見聲明：你們會這樣評論中國？

    德國駐中國大使館在微博罕見發布聲明，表示將刪除不友善評論，並且反問中國網民，「這些關於德國的不友好評論，您是否也可以用來評論中國政府？」（法新社檔案照）

    德國駐中國大使館在微博罕見發布聲明，表示將刪除不友善評論，並且反問中國網民，「這些關於德國的不友好評論，您是否也可以用來評論中國政府？」（法新社檔案照）

    2023/02/01 08:18

    〔即時新聞／綜合報導〕德國駐中國大使館昨天在官方微博帳號罕見發布聲明，表示將刪除一些不友善評論，引發中國網民熱議。德駐中大使館強調，他們信仰言論自由，但即使是在德國，言論自由也是有邊界的，包括貶低他人，煽動仇恨暴力，及否認、淡化甚至為大屠殺辯護的言論，都會予以刪除。並且反問中國網民，「這些關於德國的不友好評論，您是否也可以用來評論中國政府？」

    德國駐中大使館這則發文，被推測可能與週一的發文有關，週一的發文中，談到納粹份子90年前在德國掌權，對猶太人、德國及世界犯下可怕後果。文中提及，1933年希特勒被任命為帝國總理，短時間內終止了威瑪共和國憲法，建立獨裁政權，議會被解散，政治反對者被迫害，工會和其他政黨被取締，猶太人的權利被剝奪並開始受迫害。納粹統治給德國和世界帶來一場浩劫並最終走向覆滅。直到1945年二戰德國戰敗並宣布無條件投降，才意味著第三帝國的終結。

    德駐中大使館週一發出這篇文章後，遭到大批中國網民留言謾罵，甚至出現「美國的狗」等不堪字眼，德駐中大使館週二隨即發出聲明，將刪除不友善評論。

    對此，中國網民熱烈討論，有網民續批德國「北溪二號是誰炸的你們敢說嗎？」「兩次世界大戰的中心+猶太大屠殺...」

    但有大批中國網民一反先前態度，支持德國大使館，有人留言「微博上不少人對我們國内自己的事情連個屁都不敢放，對別國的事那是比外交部都猛」、「都知道罵別人安全」、「誰敢啊，直接删帖封號」、「真的很少看到有血有肉、不含糊其辭、敢表明態度的官微了」、「幾百個評論，沒人敢回答大使館提出的問題嗎？這已經說明一切了。」

    德國駐中國大使館微博發文。（圖擷取自微博）

    德國駐中國大使館微博發文。（圖擷取自微博）

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