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    裝病募資詐騙109萬 假照片露餡最重判10年監禁

    美國近期發生一起19歲的女TikToker（TikTok用戶）假裝自己罹患癌症，藉此在募資平台進行詐騙的事件。（圖擷取自臉書、Scott County Sheriff警局，本報合成）

    美國近期發生一起19歲的女TikToker（TikTok用戶）假裝自己罹患癌症，藉此在募資平台進行詐騙的事件。（圖擷取自臉書、Scott County Sheriff警局，本報合成）

    2023/02/01 16:31

    〔即時新聞／綜合報導〕美國近期發生一起19歲的女TikToker（TikTok用戶）裝病進行詐騙的事件，該女子謊稱自己罹患胰臟癌等疾病，藉此在網路上募資超過3.7萬美元（約新台幣109萬），事後有專業人士從她上傳的就診照片，發現許多安裝錯誤的醫療儀器，並在識破她的謊言後立即向報警。

    《紐約郵報》報導，行騙的19歲女子為來自愛荷華州的麥迪森（Madison " Maddie " Russo），她在TikTok和臉書上對外謊稱，自己患有2期胰臟癌、急性淋巴細胞白血病，身上還有1顆足球大小的腫瘤包覆她的脊椎，並在募資網站GoFundMe描述假的治療過程，藉此向大眾進行募資。

    而麥迪森裝病募資的劣蹟，在今年1月11日被揭發，有1名自稱從事醫療專業的匿名人士向警方報案，表示他們注意到在麥迪森分享自己抗癌過程的發文中，存在著許多醫療錯誤的照片，尤其是安裝在她身體上的醫療管線，實際上是完全不對的。

    對此，警方開始進行調查，除了發現麥迪森不但編造假故事來騙人外，還竊取了真正患病者的照片來假冒身分。接著，警方又進一步調閱麥迪森的醫療紀錄，發現她根本沒有在任何專業醫療機構，檢查出患有癌症或腫瘤的紀錄，證實匿名者檢舉她的抗癌事蹟確實是一場騙局。

    事後麥迪森在1月23日因一級竊盜罪被捕，最重可判處10年監禁。而她利用募資網站GoFundMe進行募資，導致共有439人受騙，該平台承諾會將麥迪森當時獲得的3.7萬美元捐款全數歸還，並給這些毫無戒心的捐助者進行相關補償。

    @bobbysmurdyyy #maddierusso #maddierussofakecancer ♬ original sound - Bobby

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