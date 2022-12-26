尾數當零用錢？熟女以為遇闊氣男友 出借帳戶慘成詐欺共犯

楊女掉入愛情詐騙陷阱，慘變詐騙共犯當場被逮。（警方提供）

2022/12/26 16:26

〔記者許國楨／台中報導〕騙不到錢就利用你！台中市一名女子誤信網路愛情，被美男帥照迷的暈頭轉向，卻不知已踏入詐團設下的「愛情陷阱」，竟將銀行帳戶借給假男友使用，還幫忙轉帳移轉贓款留下尾數，深信這是對方疼愛自己大氣給的零用錢，23日到銀行提領贓款時，被警方認定是詐欺共犯，當場逮捕送辦。

台中市第二分局永興派出所當天下午接獲銀行通報，42歲楊女頻繁提領現金並轉出，行徑可疑，員警盧澤賢、蕭士于趕抵時，楊女起初辯稱，因在一中街與他人發生車禍要賠償，才要提領並轉出現金27萬元，但面對警方詢問車禍細節卻又支吾其詞，交代不清。

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警方立即要求與對方通話，對方卻表示是因為公司周轉需要才請楊女幫忙轉帳，雙方說詞顯然不符，楊女這才坦承，最近在網路認識一名男子，因相談甚歡以男女朋友相稱，便不疑有他將銀行帳戶借給對方使用，對方並要她幫忙把轉進銀行的錢再轉出至其他帳戶，剩餘金額就是給她的零用錢。

經警方了解，楊女近日在抖音遇到自稱住在中國的男子主動搭訕，且大頭照為一名俊俏美男子，持續向楊女表達好感，讓楊女逐漸陷入愛情漩渦，「美男子」旁敲側擊詢問了楊女銀行帳戶餘額，發現沒什麼存款，沒油水可撈，便謊稱因在中國無法使用台灣銀行帳戶，向楊女借用帳戶轉帳，尾數就留給楊女當零用錢。

面對如此闊氣的男友，楊女多次幫忙提領現金再轉至對方提供帳戶，警方則告知楊女，她已中了愛情詐騙陷阱，除帳戶變成人頭戶外也成詐騙共犯，除將楊女列為共犯外，也扣下現場27萬元擴大清查。

第二分局長陳家銘提醒民眾，網路資訊十分發達且個資不易保密，若接到陌生網路交友等訊息、陌生人攀談，都要提高警覺，尤其是對方找名義要求匯款、轉帳到陌生帳戶，切勿受騙上當，若有接到相關訊息，請撥打165反詐騙專線，或至附近派出所請求警方協助。

☆自由時報電子報提醒您，防詐騙專線︰165，報案專線︰110☆

詐團盜用美男照片取信楊女。（警方提供）

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