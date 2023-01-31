拜登拒援烏F-16 法荷對提供戰機持開放態度

美國總統拜登對提供烏克蘭F-16戰機一事明確說「不」，法國總統馬克宏與荷蘭總理呂特對提供戰機則抱持「開放態度」，不排除任何可能性。圖為F-16戰機。（法新社）

2023/01/31 13:50

〔即時新聞／綜合報導〕繼西方援助烏克蘭戰車後，各國是否向烏克蘭提供戰機也逐漸熱議，而美國總統拜登30日對於提供烏克蘭F-16戰機一事明確說「不」，法國總統馬克宏與荷蘭總理呂特（Mark Rutte）對此則抱持「開放態度」，不排除任何可能性。

綜合外媒報導，目前在荷蘭海牙（The Hague）訪問的馬克宏30日表示，雖然法國並沒有收到烏克蘭關於提供戰機的要求，但原則上沒有任何限制，必須仔細考慮每一個要求是否有用。

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馬克宏也強調，烏克蘭要求法國提供的武器不應使衝突升級，這些武器必須是要為了協助烏克蘭抵抗及保衛領土，而法國軍隊保護領土與國民的能力不會因為轉讓裝備給烏克蘭而弱化。

荷蘭總理呂特則表示，荷蘭也沒有收到任何關於烏克蘭購買F-16戰機的要求，但荷蘭在這議題上並沒有任何禁忌，這將會是非常重要的一步，「並不是F-16的問題，而是（烏克蘭）沒有要求」。

另外，荷蘭外長胡克斯特拉（Wopke Hoekstra）曾在19日的會議中談到，如果基輔當局提出要求，荷蘭政府將研究向烏克蘭提供F-16戰機的事宜，荷蘭政府會以「開放的心態」來看待此請求。

馬克宏強調，烏克蘭要求法國提供的武器不應使衝突升級，而是要為了協助烏克蘭抵抗及保衛領土。圖為法國飆風戰機。（法新社）

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