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    等了快一年！ 波蘭宣布將移交烏克蘭F-16戰機

    波蘭週一宣布將向烏克蘭提供美國製造的F-16「戰隼」戰鬥機。（歐新社）

    波蘭週一宣布將向烏克蘭提供美國製造的F-16「戰隼」戰鬥機。（歐新社）

    2023/01/30 20:37

    〔即時新聞／綜合報導〕烏俄戰爭已持續逾11個月，作為烏克蘭鄰國的波蘭，在宣布提供60輛國產「PT-91」主戰車後，繼續展現大力挺烏態度，宣布準備向烏國提供美國製造的F-16「戰隼」戰鬥機。

    綜合外媒報導，波蘭總理莫拉維茨奇（Mateusz Morawiecki）27日接受加拿大媒體CTV採訪時直言，外界必須「開放且勇敢」地支持烏克蘭，為了不讓烏國被打敗，波蘭將提供60輛「PT-91」主戰車給烏國。事實上早在去年7月，波蘭就提供烏國至少250輛蘇製T-72與PT-91主戰車。

    今天（30日）莫拉維茨奇又宣布，波蘭準備向烏國移交F-16戰機，「在這個問題上，我們將與美國及其他北約成員國協調行動」。烏總統辦公室主任葉爾馬克（Andriy Yermak）也在通訊軟體Telegram上表示，「我們一直以來努力向外界爭取援助F-16，而今終於從波蘭收到積極信號，波蘭準備與北約協調將一批F-16移交給我們。」

    相關報導指出，自俄羅斯去年2月24日入侵以來，美製F-16戰機便被烏國視為對抗俄國的首選，並多次呼籲外界提供，但西方迄今都以提升烏國抵禦能力為優先，軍援多以火砲、裝甲車和防空系統等為主，而今終於有機會獲得F-16，讓烏國相當雀躍。

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