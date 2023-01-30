伊朗軍工廠爆炸 兇手疑為以色列無人機

伊朗昨遭無人機襲擊，目標是中部城市伊斯法罕附近的軍工業設施。（路透）

2023/01/30 10:21

〔即時新聞／綜合報導〕伊朗中部城市伊斯法罕（Isfahan）一間軍工廠昨（29日）遭襲擊，一名美國官員今天（30日）表示，爆炸似乎是以色列派遣無人機所為。

《路透》報導，伊朗昨天遭無人機襲擊，目標是中部城市伊斯法罕附近的軍工業設施，伊朗官方稱爆炸沒有造成人員傷亡和設備損壞。一位不具名的美國官員透露，攻擊似乎由以色列發動；另幾位美國官員則拒絕評論，只表示美軍沒有參與其中。

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以色列軍方發言人拒絕對昨日攻擊事件發表評論。但長期以來以色列皆對外表示，如果透過外交無法遏制伊朗的核武計劃或飛彈計劃，那麼針對伊朗軍事目標的直接打擊將是可能手段。

五角大樓發言人萊德（Patrick Ryder）準將今僅表示，美軍沒有參與對伊朗的襲擊，但拒絕進一步發表評論。伊朗外交部長阿米拉布多拉希安（Hossein Amirabdollahian）則在電視訪談中告訴記者「此類行動不會影響伊朗在核工作中取得進展的決心」。

伊朗近期與歐美國家關係緊張，主因是伊朗在俄烏戰爭中供應俄軍武器，包括遠程「自殺式無人機」。此外，懸而未決的核武問題、伊朗國內的反政府示威也造成伊朗與西方國家的緊張情勢不斷升溫。

伊朗外交部長阿米拉布多拉希安重申伊朗發展核武的決心。（美聯社）

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