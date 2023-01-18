對付「俄」霸！ 紐時：美國動用存放以色列軍火援烏

烏軍為收復失土，每日向俄軍發射多達數千發砲彈，圖為烏軍使用美製M777榴砲。（路透）

2023/01/18 19:59

〔編譯陳成良／綜合報導〕《紐約時報》17日引述美國和以色列官員報導，美國正動用儲放大量儲放在以色列，但鮮為人知的彈藥儲備，以滿足烏克蘭在與俄羅斯的戰爭中對砲彈的迫切需求。

報導稱，該庫存為美國國防部用於中東衝突的武器和彈藥儲備，美國允許以色列在緊急情況下使用該物資。

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烏克蘭衝突已成為一場砲兵驅動的消耗戰，雙方每天都投擲數千枚砲彈。烏克蘭的蘇聯時代武器彈藥不足，主要轉而使用美國和其他西方盟國捐贈的大砲和砲彈。

《紐時》引述軍事分析人士看法指出，火砲是烏克蘭和俄羅斯地面作戰火力的支柱，戰爭的結果可能取決於哪一方先耗盡彈藥。由於美國庫存緊張及軍工產能跟不上烏克蘭戰場作戰的節奏，美國防部轉向儲存在南韓和以色列的2種替代炮彈供應來彌補差距。

以色列官員表示，以色列沒有改變不向烏克蘭提供致命武器的政策，而是同意美國的決定，即美國使用自己認為合適、他們自己的彈藥。

美國一名高級官員稱，在動用這些庫存方面，南韓比以色列更願意與美國合作，但不希望標有國名的砲彈用於烏克蘭戰場，因此它只會送往其他地方補充美軍的庫存缺口。

以色列約1/5人口有烏克蘭或俄羅斯背景，與兩國關係密切，對烏俄戰爭謹慎因應，兩方都不願得罪。

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