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    美中開戰機率上升？ 前北約統帥持相反意見

    曾任北約歐洲盟軍最高統帥的美國退役海軍上將史塔伏瑞迪斯認為，俄羅斯在入侵烏克蘭的戰事上發展不利，反而會降低美中開戰機率。（路透）

    曾任北約歐洲盟軍最高統帥的美國退役海軍上將史塔伏瑞迪斯認為，俄羅斯在入侵烏克蘭的戰事上發展不利，反而會降低美中開戰機率。（路透）

    2023/01/30 09:14

    〔即時新聞／綜合報導〕美國空軍空中機動司令部（Air Mobility Command）司令米尼漢（Mike Minihan）27日在一份備忘錄中寫到，美國有可能在2025年與中國開戰，不過曾任北大西洋公約組織（NATO）歐洲盟軍最高統帥的美國退役海軍上將史塔伏瑞迪斯（James Stavridis）持相反意見，他認為俄羅斯在入侵烏克蘭的戰事上發展不利，反而會降低美中開戰機率。

    綜合外媒報導，史塔伏瑞迪斯28日在推特指出，軍隊的工作是隨時做好戰鬥準備，以他的觀點看來，目前美國與中國開戰的可能性正在下降，而非上升，原因在於中國國家主席習近平正關注俄羅斯在烏克蘭戰場上的挫敗，因此習近平會更加謹慎一點。

    史塔伏瑞迪斯的說法起因於美國空軍空中機動司令部司令米尼漢（Mike Minihan）27日的備忘錄內容，米尼漢指出，美國和台灣2024年都將舉行總統大選，可能為中國創造採取軍事行動的機會，「我希望我是錯的，但直覺告訴我，我們將於2025年開戰」。

    美國國會眾議院外委會主席麥考爾（Mike McCaul）29日接受「福斯週日新聞」（Fox News Sunday）訪問時提到，他雖然希望米尼漢的說法是錯的，但他認為米尼漢的說法可能有正確之處，若中國無法以「不流血方式」掌控台灣，那麼中國就會考慮軍事入侵，美國得要為此做好準備。

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