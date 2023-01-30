美中為台灣2年後開戰？美眾院外委會主席：可能性很高

新接任美國國會眾議院外委會主席的麥考爾（Mike McCaul）29日告訴福斯電視網節目，指美國為了台灣在2025年與中國衝突的可能性確實「非常高」。（路透）

2023/01/30 03:23

〔編譯楊芙宜／台北報導〕路透報導，在美國空軍上將米尼漢（Mike Minihan）示警美國有可能在2年後與中國開戰之後，新接任美國國會眾議院外委會主席的麥考爾（Mike McCaul）29日告訴福斯電視網「福斯週日新聞」（Fox News Sunday）節目，美國為台灣與中國衝突的可能性確實「非常高」。

美國空軍空中機動司令部（Air Mobility Command）司令米尼漢27日在寫給所轄11萬部隊領導階層的備忘錄中說：「我希望我是錯的，但直覺告訴我，我們將於2025年開戰。」

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麥考爾在福斯電視網「福斯週日新聞」上表示，「我希望米尼漢是錯的...但我想他是對的」；如果中國無法以不流血方式掌控台灣，那麼「在我看來，他們將會考慮進行軍事入侵。我們得要為此作好準備」。

米尼漢在備忘錄中指出，美國和台灣2024年都將舉行總統大選，可能為中國創造採取軍事行動的機會。米尼漢的看法不代表五角大廈，但顯示出美國軍方最高階層對中國可能企圖掌控台灣的擔憂。

麥考爾說：「我們可能見到與中國爆發衝突局面，在台灣和印太地區，可能性非常高」。他並指控美國總統拜登的民主黨政府從阿富汗撤軍搞得一團亂，凸顯了美國弱點，而這或將使得美國更可能與中國爆發戰事。

美國國防部長奧斯汀本月稍早曾表示，中國雖在台灣海峽附近升高軍事活動，但他非常懷疑這意味北京即將侵台。美國國防部官員28日也表示，米尼漢的說法「不代表國防部對中國的看法」。

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