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    考慮赴台開會 美眾院中國特別委員會加碼挺台

    美中戰略競爭特別委員會主席、共和黨聯邦眾議員蓋拉格（Mike Gallagher）。（彭博）

    美中戰略競爭特別委員會主席、共和黨聯邦眾議員蓋拉格（Mike Gallagher）。（彭博）

    2023/01/26 13:17

    〔中央社〕美國聯邦眾議院美中戰略競爭特別委員會對抗中國，將加碼挺台，除提高對台軍售重要性，主席蓋拉格還提出有意到台灣舉行相關聽證會的想法。

    美中戰略競爭特別委員會主席、共和黨聯邦眾議員蓋拉格（Mike Gallagher）20日接受「點名」雙週刊（Roll Call）訪問時表示，委員會有兩大工作，一是主導特定議題如禁止TikTok，二是凸顯眾院已在討論和進行的事務，例如提高「國際換日線西邊的硬實力」。

    蓋拉格說：「我們要如何避免今日烏克蘭，明日台灣？我認為這是委員會要著手的課題。」

    眾院共和黨保守派對提高國防預算抱持懷疑之際，16名成員的美中戰略競爭特別委員會在兩黨大力支持下成立，將處理軍事、經濟、科技等廣泛議題。

    軍事方面，陸戰隊退役、眾議院軍事委員會（House Armed Services Committee）成員且向以國防鷹派自許的蓋拉格預計，美中戰略競爭特別委員會將著重提出政策建議，而非權衡資金問題。

    台灣方面，蓋拉格希望關注已批准但延宕交付的180億美元對台軍售。上月他與共和黨籍眾院議長麥卡錫（Kevin McCarthy）聯合發表關於美中戰略競爭特別委員會的專欄文章，承諾「讓協助台灣自我防衛成為急迫議題」。

    美國之音（VOA）報導，同屬美中戰略競爭特別委員會成員的共和黨籍眾議員魏特曼（Rob Wittman）今天在智庫「2049計畫研究所」（Project 2049 Institute）的活動表示，中國是美國有史以來面臨的最大挑戰之一，但美國有能力應對並最終獲勝。

    魏特曼還說，台灣問題無疑是委員會關注的一個焦點，「事實上，委員會的主席蓋拉格希望我們在台灣舉行聽證會。我想我們會這樣做。我認為，這對全世界以及對台灣都非常有意義」。

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