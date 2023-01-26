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    情蒐國防科技人才個資 中國工程師在美被判刑8年

    中國工程師今天在美國因被控將潛在吸收對象的個資提供給中方，遭判處8年有期徒刑。示意圖。（路透檔案照）

    中國工程師今天在美國因被控將潛在吸收對象的個資提供給中方，遭判處8年有期徒刑。示意圖。（路透檔案照）

    2023/01/26 13:05

    〔中央社〕中國工程師紀超群（Ji Chaoqun，音譯）今天在美國因被控將潛在吸收對象的個資提供給中方，遭判處8年有期徒刑。

    法新社報導，紀超群2013年持學生簽證赴美，後來加入美國陸軍預備役。他被控找尋可能被江蘇省國家安全廳吸收的美國科學家和工程師。

    指控稱，紀超群2013年來到美國芝加哥在伊利諾理工學院（Illinois Institute of Technology）攻讀工程學不久前，被中國國家安全部特工找上。

    紀超群2016年從伊利諾理工學院畢業1年後，透過一項計畫加入美國陸軍預備役；這項計畫招募具有對國家利益至關重要技能的外籍人士。

    江蘇省國家安全廳是中國重要情報單位，參與多項非法取得美國工業和商業機密的計畫。

    紀超群在2018年9月遭逮捕，被控提供中國情報單位有關8人的個資，這些人都是來自中國或台灣，已歸化為美國公民，有些人是美國國防承包商。

    現年約31歲的紀超群在芝加哥經過兩週的審訊後，去年9月因非法充當外國政府代理人及做出虛假陳述，遭判有罪。

    美國檢方在與情蒐有關、被告顯然不是外國情報人員的案件中，時常提出上述指控。

    根據美國司法部說法，紀超群是在江蘇省國安廳副處長徐延軍（Xu Yanjun，音譯）的指示下行事。

    紀超群案顯然與中國近年來企圖竊取奇異航空（GE Aviation）和其他航太公司的商業機密有關，包括美國軍事供應商的商業機密。總部位於俄亥俄州的奇異航空是全球領先的飛機發動機製造商之一。

    徐延軍是這方面行動的關鍵人物，2018年在比利時被捕，隨後引渡至美國受審。他2021年11月因從事經濟間諜活動和企圖竊取商業機密被判有罪，2022年11月遭判20年有期徒刑。

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