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    Meta宣布恢復川普的 Facebook 和 Instagram 帳號

    臉書母公司Meta公司做出善意回應表示，決定在未來幾週內恢復川普（見圖）在臉書和Instagram上的帳號。（路透）

    臉書母公司Meta公司做出善意回應表示，決定在未來幾週內恢復川普（見圖）在臉書和Instagram上的帳號。（路透）

    2023/01/26 06:35

    〔即時新聞／綜合報導〕有意角逐2024年美國總統大選的前總統川普，先前透過幕僚團隊呼籲恢復他已遭到停用兩年的臉書官方帳號。臉書母公司Meta公司做出善意回應表示，決定在未來幾週內恢復川普在臉書和Instagram上的帳號。

    根據美國有線電視新聞網（CNN）報導指出，Meta國際事務總裁克萊格（Nick Clegg）在一篇部落格網誌中表示，「我們將在未來幾週內恢復川普先生的Facebook和Instagram帳戶。」不過該公司也說，他們安裝了新的「護欄」（意指防護措施），以防止再次犯罪。

    2021年1月6日，美國發生國會山莊暴動襲擊事件，有川普支持者闖入國會試圖阻撓國會認證2020年的總統大選結果。翌日川普臉書帳號即遭停用至今。此外，川普的推特、IG、YouTube和Snapchat等社群媒體帳號也被封殺，他因此建立了自己的社群媒體平台Truth Social，作為發聲的管道。

    在此次Meta的善意回應之前，推特新老闆馬斯克（Elon Musk）去年11月已讓川普的帳號復權，只是迄今川普都還未發推文。

    Facebook在2021年1月封殺美國前總統川普帳號，其獨立監督委員會同年5月發出聲明，決定維持禁令。如今臉書母公司Meta公司做出善意回應。（法新社檔案照）

    Facebook在2021年1月封殺美國前總統川普帳號，其獨立監督委員會同年5月發出聲明，決定維持禁令。如今臉書母公司Meta公司做出善意回應。（法新社檔案照）

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