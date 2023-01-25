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    強力打貪！澤倫斯基稱要清理烏克蘭內部問題

    誓言強力打貪，澤倫斯基表示，任何干擾烏克蘭國家發展的內部問題都在被清除當中。（路透）

    誓言強力打貪，澤倫斯基表示，任何干擾烏克蘭國家發展的內部問題都在被清除當中。（路透）

    2023/01/25 09:46

    〔即時新聞／綜合報導〕烏克蘭政壇近期爆出大規模貪腐疑雲，總統澤倫斯基宣布全面打擊貪腐，隨後更有多位高官請辭。澤倫斯基表示，任何干擾烏克蘭國家發展的內部問題都在被清除當中，此舉也有助於烏克蘭與歐洲各機構合作。

    綜合外媒報導，澤倫斯基24日在每日例行談話中提到，任何阻礙烏克蘭發展的內部問題都正在被清除，且會持續被移除，「我們需要一個強大的國家，而烏克蘭將會成為這樣的國家」。澤倫斯基顧問波多利雅科（Mykhailo Podolyak）表示：「總統有看到這些問題，也傾聽社會心聲，他直接對關鍵的大眾需求進行回應，也就是為所有人伸張正義。」

    烏克蘭智庫彭塔中心（Penta Center）政治分析師費森科（Volodymyr Fesenko）表示，此次打擊貪汙與人事改組都在提醒烏克蘭政府官員，當局將持續打擊腐敗問題，而烏克蘭當局與西方官員不能對醜聞視而不見，尤其貪腐事件已涉及軍隊補給供應問題，人事改組是為了安撫西方盟友，向他們證明國際援助被有效利用。

    在這波人事異動中，包括國防部副部長沙波瓦洛夫（Vyacheslav Shapovalov）、總統辦公室副主任提摩申科（Kyrylo Tymoshenko）與烏克蘭副檢察長席孟能柯（Oleksiy Symonenko）均自請辭職。沙波瓦洛夫涉及軍方採購食品醜聞，提摩申科則是未提及請辭原因。

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