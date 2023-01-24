澤倫斯基誓言反貪腐 烏克蘭4高官接連下台

烏克蘭總統辦公室副主任提摩申科（後排中）本日請求總統澤倫斯基（前排左）解除他的職務。（歐新社資料照）

2023/01/24 18:08

〔即時新聞／綜合報導〕烏克蘭總統澤倫斯基（Volodymyr Zelenskyy）22日誓言將打擊貪腐官員後，今（24）日傳出有多名高級官員相繼下台，其中包含了國防部副部長沙波瓦洛夫（Viacheslav Shapovalov），以及時常亮相的總統辦公室副主任提摩申科（Kyrylo Tymoshenko）。

綜合《美聯社》、《法新社》報導，在這一波下台的官員中，最顯眼的莫過於身居要職的提摩申科與沙波瓦洛夫。據當地媒體稱，沙波瓦洛夫涉及了一樁烏克蘭軍方採購食品的醜聞；至於提摩申科，在他個人發出的離職聲明與政府公告中，都沒有給出辭職原由。

請繼續往下閱讀...

提摩申科去年曾因座車太過豪華而被調查，此外去年9月曾有一批官員涉嫌挪用一筆價值逾700萬美元（約合新台幣2.1億）、用於札波羅熱（Zaporizhzhia）南部地區人道救援的專款，而提摩申科正是其中之一。

今日另一名下台的官員是副檢察長西蒙年科（Oleksiy Simonenko），報導中沒有詳細提及他去職的情況。

在澤倫斯基當天宣布打貪當天，就傳出有一名部長級官員下台，基礎設施部後來承認這個人就是該部副部長洛茲恩斯基（Vasyl Lozynsky）。基礎設施部部長庫布拉科夫（Oleksandr Kubrakov）指出，洛茲恩斯基的罪名是處理發電機進口事宜時，收受了40萬美元（約合新台幣1212萬）的回扣。

提摩申科本日在社交媒體上PO出了他的辭職聲明。（路透）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法