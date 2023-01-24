誓言反貪腐 澤倫斯基簽法令「禁公務人員出國渡假」

烏克蘭總統澤倫斯基規定公務人員除了公務需求出國以外，不得以私人目的出國，並承諾中央及地方政府機構與執法單位將進行人事更動。（路透）

2023/01/24 11:45

〔即時新聞／綜合報導〕烏克蘭政治貪腐風氣長久存在，在俄羅斯去年2月入侵後，烏克蘭政府少有貪腐事件，但近期烏克蘭政壇出現部會首長貪汙事件。烏克蘭總統澤倫斯基直言：「後方城市有些人忘了現在還在打仗。」承諾中央及地方政府機構與執法單位將進行人事更動，同時規定公務人員除了公務需求出國以外，不得以私人目的出國。

綜合外媒報導，澤倫斯基提到，位在戰線後方城市的「某些人」似乎完全忘了還在打仗，利用烏克蘭英雄保家衛國的成果，開始對抵抗侵略的現實視而不見。澤倫斯基表示，他在23日簽署多項法令，其中包括公務人員在職期間除非因公務需求出國，否則不得以私人目的出境，包括中央、地方政府官員、執法人員、民意代表、檢察官以及一切為國工作的公務員。

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澤倫斯基強調：「如果他們現在想休息，那就以『公務員以外的身分』休息，官員們將不能出國渡假，或是出自於其他非公務目的出境。」另外，澤倫斯基也提到，中央政府各機構、地方政府及執法機關的人事將在近期做出異動。烏克蘭國家反貪腐機構近期也發現一名部會首長涉嫌在去年9月的發電機進口程序中，收受40萬美元的回扣，目前這名官員已被逮捕。

執政黨人民公僕黨（Servant of the People）主席阿拉卡米亞（David Arakhamia）表示，自俄羅斯入侵以來，烏克蘭政府已明確表示，政府官員應該專注於抵抗入侵、協助戰亂受害者、降低「官僚作風」，更要停止所有「可疑業務」。阿拉卡米亞強調，這些官員都已被告誡，但不幸的是，很多人依然沒有遵守，今年春天開始將會積極查辦，如果「人道方式」沒用，將會依照「戒嚴令」來執行。

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